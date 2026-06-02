De lo más visto en Netflix: la serie inspirada en una influencer que construyó un imperio con una mentira

Desde falsos empresarios hasta supuestos gurús de la salud, la nueva serie de Netflix explora un caso donde la fama, el dinero y las redes sociales revelan una trama mucho más oscura de lo que parecía. La producción cuenta hasta donde llegaría una influencer por sumar seguidores

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Una de las series que logró instalarse entre lo más visto de la plataforma es "Vinagre de manzana" . Está basada en un caso real que sacudió Australia y generó un intenso debate sobre el poder de los influencers, la desinformación y los riesgos de convertir las redes sociales en una fuente de consejos médicos.

La producción sigue el ascenso de una joven creadora de contenido que logra construir una comunidad masiva gracias a un relato personal que conmueve a miles de personas. Su historia de superación, vinculada supuestamente a una grave enfermedad , la transforma rápidamente en una referente dentro del mundo del bienestar y las terapias alternativas.

A medida que crece su popularidad, también lo hacen los negocios. Aplicaciones móviles, apariciones públicas, acuerdos comerciales y una imagen cuidadosamente construida convierten a la protagonista en una de las voces más influyentes del movimiento wellness.

Embed - Vinagre de manzana | Tráiler oficial | Netflix

Sin embargo, detrás de esa narrativa inspiradora comienzan a aparecer inconsistencias que despiertan sospechas entre periodistas, especialistas y parte de su propia audiencia.

El caso real que inspiró la serie de Netflix

"Vinagre de manzana" está inspirada en la historia de Belle Gibson, una influencer australiana que alcanzó notoriedad internacional al afirmar que había logrado controlar una enfermedad terminal mediante cambios en la alimentación y tratamientos naturales.

Durante años, miles de personas siguieron sus recomendaciones convencidas de que su experiencia era auténtica. Pero investigaciones posteriores revelaron que gran parte de los hechos que había contado no eran ciertos, provocando un escándalo que trascendió las fronteras de Australia.

La serie de Netflix se insipiró en la historia real de Belle Gibson. La serie de Netflix se insipiró en la historia real de Belle Gibson. gentileza

La serie reconstruye ese proceso y muestra cómo una historia emocionalmente poderosa puede convertirse en un fenómeno viral capaz de influir en las decisiones de miles de personas.

Cuántos capítulos tiene "Vinagre de manzana"

La serie cuenta con seis episodios y presenta una narrativa que combina drama, investigación y hechos reales.