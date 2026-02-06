La Coqueta se hizo una nueva cirugía estética y mostró el resultado en redes sociales

Conocida en el mundo digital como La Coqueta, Ariana Agostina Soria se consolidó como una de las influencers más destacadas de las redes sociales y en las últimas horas causó sorpresa al mostrar su transformación física tras someterse a una cirugía estética.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 213 mil seguidores, que la joven exhibió los resultados del procedimiento facial en una publicación realizada junto al centro médico que llevó a cabo la intervención.

“ La Coqueta, @lacoqueta.off, llegó desde Argentina” , destacó el perfil oficial de la clínica chilena especializada en tratamientos faciales, resaltando el compromiso y la motivación de la joven influencer para someterse al procedimiento estético.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

Así, bajo la supervisión de los expertos, la creadora de contenidos afrontó una evaluación facial completa para definir los cambios deseados en su rostro: la atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios.

Acto seguido, la clínica aprovechó su perfil oficial para aclarar cómo la influencer abordó el tratamiento y detallaron las recomendaciones brindadas por los profesionales: “ Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón" .

El epígrafe del posteo estuvo acompañado por dos imágenes de la influencer: una tomada antes del procedimiento y otra posterior a la intervención, con el fin de resaltar los notorios cambios logrados tras la intervención.

El crecimiento en redes sociales de La Coqueta

En los últimos meses, Ariana Agostina Soria (20) alcanzó un gran protagonismo en redes sociales, imponiéndose como una de las influencers más relevantes y comentadas bajo el seudónimo “La Coqueta”. No obstante, su relación con el mundo digital comenzó en la adolescencia, a los 17 años, cuando empezó a subir videos a internet.

Por otro lado, la joven trans oriunda del Conurbano se destaca también por su honestidad al relatar el proceso que atravesó para sentirse completamente a gusto con su identidad.

“Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia. Pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero siempre sentí que me faltaba algo, y me hice trans. Desde ahí, no me faltó más nada”, narró a fines del 2025.