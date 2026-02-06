6 de febrero de 2026 - 09:59

La Coqueta se hizo una nueva cirugía estética y mostró el resultado en redes sociales

La influencer se sometió a diversos procedimientos estéticos en una clínica chilena especializada en tratamientos faciales.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Así es la casa en una isla que tiene Germán Martitegui.

Así es la casa de Germán Martitegui: es en una isla sin electricidad y con materiales sustentables

Por Agustín Zamora
Mario Pergolini ya definió su futuro en la televisión.

Se conoció qué pasará con el programa de Mario Pergolini: "No renovó por un pedido de..."

Por Agustín Zamora
La Coqueta
La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta, @lacoqueta.off, llegó desde Argentina”, destacó el perfil oficial de la clínica chilena especializada en tratamientos faciales, resaltando el compromiso y la motivación de la joven influencer para someterse al procedimiento estético.

Así, bajo la supervisión de los expertos, la creadora de contenidos afrontó una evaluación facial completa para definir los cambios deseados en su rostro: la atenuación de ojeras, proyección de pómulos y corrección de labios.

La Coqueta
La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

Acto seguido, la clínica aprovechó su perfil oficial para aclarar cómo la influencer abordó el tratamiento y detallaron las recomendaciones brindadas por los profesionales: “Se sugirió retirar el ácido hialurónico previamente aplicado en nariz, contorno mandibular y mentón".

El epígrafe del posteo estuvo acompañado por dos imágenes de la influencer: una tomada antes del procedimiento y otra posterior a la intervención, con el fin de resaltar los notorios cambios logrados tras la intervención.

La Coqueta
La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

El crecimiento en redes sociales de La Coqueta

En los últimos meses, Ariana Agostina Soria (20) alcanzó un gran protagonismo en redes sociales, imponiéndose como una de las influencers más relevantes y comentadas bajo el seudónimo “La Coqueta”. No obstante, su relación con el mundo digital comenzó en la adolescencia, a los 17 años, cuando empezó a subir videos a internet.

Por otro lado, la joven trans oriunda del Conurbano se destaca también por su honestidad al relatar el proceso que atravesó para sentirse completamente a gusto con su identidad.

La Coqueta
La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

La Coqueta se sometió a una cirugía estética y mostró los resultados.

Yo me siento mujer desde los 6 años, desde que tengo conciencia. Pero bueno, ahora estoy de una forma que me gusta mirarme al espejo. Veo mi pelo largo, mi cara, mi cuerpo y me encanta. Yo fui gay, bisexual, fui de todo, pero siempre sentí que me faltaba algo, y me hice trans. Desde ahí, no me faltó más nada”, narró a fines del 2025.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Ed Sheeran logró bajar hasta 20 kilos con una rutina de entrenamientos.

Cómo hizo Ed Sheeran para bajar más de 20 kilos en menos de un año

Por Agustín Zamora
Villa María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 6 de febrero, y dónde verlo en vivo

Villa María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 6 de febrero, y dónde verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos
Leila Ceballos ha decidido tener un perfil bajo en su relación con Peter Lanzani.

Quién es Leila Ceballos, la novia bajo perfil de Peter Lanzani que lo acompaña en su recuperación

Por Agustín Zamora
Se supo cuándo será el debut en América TV de Beto Casella.

El nuevo programa de Beto Casella ya tiene nombre y fecha de estreno: los detalles

Por Agustín Zamora