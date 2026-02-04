4 de febrero de 2026 - 10:14

Así es la casa de Germán Martitegui: es en una isla sin electricidad y con materiales sustentables

El chef eligió un refugio ecológico y funcional pensada para vivir lo lo más lejos posible de las cámaras.

Así es la casa en una isla que tiene Germán Martitegui.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Por Agustín Zamora
Por Agustín Zamora
Germán Martitegui
El acceso ya marca una diferencia dentro del hogar del reconocido chef, la vivienda está ubicada en una zona del Delta a la que solo se llega en lancha, una condición que obliga a organizar cada visita de otro modo.

La construcción está realizada principalmente con madera y fibras naturales, elegidas por su adaptación al paisaje del Delta y por su bajo impacto. No hay una búsqueda estética llamativa ya que la estructura se integra al entorno y acompaña el terreno sin modificarlo de manera agresiva.

La casa funciona sin electricidad ni agua corriente, un dato que condiciona la vida diaria desde el primer momento. La luz natural ordena los horarios y las actividades se ajustan a esas condiciones, sin demasiadas alternativas.

Germán Martitegui
El diseño se centra en lograr una buena ventilación cruzada y una circulación natural del aire. Las aberturas están ubicadas estratégicamente para aprovechar el clima del Delta y minimizar la necesidad de sistemas artificiales de ventilación.

El interior elegido por Martitegui mantiene una estética austera, con muebles de líneas simples y materiales livianos. Predominan los colores neutros y no hay objetos que estén solo para completar una escena.

Germán Martitegui
La cocina, aun tratándose de la casa de un chef, está equipada con lo básico. No hay electrodomésticos ni equipamiento profesional, sino utensilios esenciales, pensados para adaptarse a las condiciones del lugar.

Uno de los espacios más usados es el balcón, desde donde se observa el río y la vegetación que rodea la isla. No funciona solo como mirador, sino como un punto habitual de descanso y permanencia.

Germán Martitegui
Germán Martitegui y el contraste con la vida en la isla

Fuera de este refugio, Germán Martitegui es una de las figuras centrales de la gastronomía argentina. Su restaurante Tegui marcó un hito en la cocina local y obtuvo reconocimiento a nivel internacional.

A eso se suma su rol como jurado en MasterChef Celebrity, que lo consolidó como un referente masivo, con presencia constante en televisión y un perfil exigente que se mantiene desde las primeras ediciones del programa.

