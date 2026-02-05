5 de febrero de 2026 - 23:17

El hijo de Julián Weich se sumó como brigadista voluntario a los incendios en la Patagonia

Jerónimo “Momo” Weich se incorporó como brigadista voluntario para combatir los incendios forestales que afectan a Epuyén, en la provincia de Chubut.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Jerónimo “Momo” Weich, hijo del conductor Julián Weich, se incorporó como brigadista voluntario para combatir los incendios forestales que afectan a la Patagonia, una emergencia ambiental que este verano alcanzó niveles críticos.

La noticia se conoció a través de un posteo del propio animador, quien compartió imágenes de su hijo con el uniforme de brigadista en la zona de Epuyén, Chubut, y escribió con humor: “El hippie con Osde @jeronimoweich ahora es brigadista con Osde. ¡Desde Córdoba a Epuyén!”.

Jerónimo se sumó a La Champa Brigada, un grupo de voluntarios de Traslasierra, Córdoba, que trabaja en el combate del fuego y en tareas de apoyo en áreas afectadas. Desde la brigada destacaron su compromiso y su sensibilidad frente a las causas colectivas.

La decisión generó una amplia repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios valoraron su accionar en un contexto de crisis ambiental y recordaron la histórica participación de Julián Weich en iniciativas solidarias.

La situación en Epuyén sigue siendo grave. El intendente José Contreras confirmó que los incendios ya destruyeron más de 100 viviendas y arrasaron más de 46 mil hectáreas en la región. Ante este escenario, el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea, mientras continúan las tareas de contención y asistencia.

