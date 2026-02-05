El hijo de Julián Weich se sumó como brigadista voluntario a los incendios en la Patagonia

Jerónimo “Momo” Weich se incorporó como brigadista voluntario para combatir los incendios forestales que afectan a Epuyén, en la provincia de Chubut.

El hijo de Julián Weich se sumó como brigadista a los incendios en la Patagonia.

Jerónimo “Momo” Weich, hijo del conductor Julián Weich, se incorporó como brigadista voluntario para combatir los incendios forestales que afectan a la Patagonia, una emergencia ambiental que este verano alcanzó niveles críticos.

La noticia se conoció a través de un posteo del propio animador, quien compartió imágenes de su hijo con el uniforme de brigadista en la zona de Epuyén, Chubut, y escribió con humor: “El hippie con Osde @jeronimoweich ahora es brigadista con Osde. ¡Desde Córdoba a Epuyén!”.

Jerónimo se sumó a La Champa Brigada, un grupo de voluntarios de Traslasierra, Córdoba, que trabaja en el combate del fuego y en tareas de apoyo en áreas afectadas. Desde la brigada destacaron su compromiso y su sensibilidad frente a las causas colectivas.

Embed La decisión generó una amplia repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios valoraron su accionar en un contexto de crisis ambiental y recordaron la histórica participación de Julián Weich en iniciativas solidarias.