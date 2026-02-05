Sofi Gonet sorprendió a todos con su cambio de look en MasterChef Celebrity: estilo bodypainting

Sofi Gonet se consolidó rápidamente como una de lasparticipantes más destacadas de MasterChef Celebrity (Telefe) desde el inicio de la competencia. Su carisma, sus intervenciones espontáneas y su capacidad para captar la atención del público la ubicaron entre las figuras más comentadas tanto en redes sociales como fuera de la pantalla.
En un certamen atravesado por desafíos exigentes y devoluciones estrictas del jurado, la influencer logró diferenciarse no solo por sus platos, sino también por una puesta en escena que volvió a generar repercusión.
La última aparición de Sofi Gonet en MasterChef Celebrity
En la última emisión, Gonet volvió a ser protagonista por un motivo inesperado: un impactante look dorado que sorprendió a la conductora, a los jurados y a sus compañeros. La escena se dio al comienzo del programa, cuando los concursantes ingresaban a sus puestos habituales. En ese contexto, Sofi apareció con un vestido dorado y el cuerpo cubierto de pintura del mismo tono, generando un efecto de total body painting que descolocó a todos.
Wanda Nara fue la primera en advertir el brillo inusual, mientras que Donato de Santis expresó su sorpresa de inmediato. Damián Betular sumó humor con referencias irónicas, comparándola con personajes fantásticos, y la conductora reforzó la reacción general al señalar lo llamativo del resplandor. El intercambio continuó con comentarios del jurado sobre el nivel de detalle del look. Betular destacó el trabajo integral del body painting y Donato insistió en la idea de un personaje completamente dorado.
El concepto detrás de su imagen
Ante las reacciones, Gonet explicó el concepto detrás de su imagen. Entre risas, se definió como “la medalla dorada personificada” y sostuvo que decidió redoblar la apuesta estética en un momento en el que se siente especialmente motivada dentro de la competencia. También aclaró que la intervención incluía el cabello y bromeó con que la pintura era comestible, lo que dio lugar a nuevos comentarios humorísticos del jurado. El intercambio cerró con otra frase irónica de la influencer, que hizo referencia a un eventual riesgo si el material resultaba inflamable.
Este tipo de despliegues no es una novedad en el recorrido de Sofi Gonet por el reality. A comienzos de enero ya había llamado la atención con un cambio de look que funcionó como homenaje doble a Germán Martitegui y a Moria Casán. En aquella oportunidad, ingresó al estudio con un delantal blanco, una gorra que simulaba una cabeza calva y un maquillaje cuidadosamente trabajado. Wanda Nara, nuevamente sorprendida, destacó su transformación apenas la vio entrar.
Minutos después, la propia Gonet explicó el sentido de esa caracterización. Fiel a su estilo, cerró la explicación con una frase irónica y una referencia pop al definirse como una combinación de distintas personalidades mediáticas.