Sofía "La Reini" Gonet le dijo mujeriego a Rusherking: "Varias amigas pasaron por ahí..."

La influencer encaró al cantante y argumentó que si bien es muy lindo tiene fama de estar con muchas mujeres.

"La Reini" expuso a Rusherking en Masterchef Celebrity y dijo que "varias amigas pasaron por ahí".

Todo ocurrió cuando Wanda Nara presentó oficialmente a los nuevos participantes del certamen: Rusherking y Esther Goris. En medio de la charla, la conductora les preguntó si ya habían sido sumados al grupo de WhatsApp del programa, un espacio donde los concursantes coordinan encuentros, se conocen y comparten el detrás de escena de la competencia. Ambos respondieron que todavía no formaban parte.

Fue entonces cuando Sofía Gonet intervino con tono pícaro y lanzó: "Hay que ver si pasan la prueba para entrar al grupo". La frase despertó la curiosidad de Wanda, quien quiso saber de qué se trataba.

El comentario de "La Reini" sobre Rusherking Entonces, Wanda le pidió directamente a La Reini su opinión sobre el cantante. Sin vueltas, la influencer respondió: “Me parece muy talentoso y muy lindo, pero no sé si está de novio… yo tengo varias amigas que han pasado por ahí”. Ante las risas de sus compañeros, el cantante quedó en jaque.

Embed - La Reini picanteó a Rusherking en su bienvenida a Masterchef Celebrity Lejos de dar marcha atrás, Sofía intentó suavizar el comentario con ironía y remató: “No, no, muy buena la fama que tiene”. La conductora cerró el intercambio con una frase que también dio que hablar: “Rusher, esta es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia”. Y agregó: “Generalmente, te vas a sentir incómodo, y cuando te sientas cómodo es porque te estás yendo del programa”.