Sofía "La Reini" Gonet le dijo mujeriego a Rusherking: "Varias amigas pasaron por ahí..."

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Todo ocurrió cuando Wanda Nara presentó oficialmente a los nuevos participantes del certamen: Rusherking y Esther Goris. En medio de la charla, la conductora les preguntó si ya habían sido sumados al grupo de WhatsApp del programa, un espacio donde los concursantes coordinan encuentros, se conocen y comparten el detrás de escena de la competencia. Ambos respondieron que todavía no formaban parte.

Sofía Gonet
Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Así es la casa de La Reini, que muestra toda su personalidad.

Fue entonces cuando Sofía Gonet intervino con tono pícaro y lanzó: “Hay que ver si pasan la prueba para entrar al grupo”. La frase despertó la curiosidad de Wanda, quien quiso saber de qué se trataba.

El comentario de "La Reini" sobre Rusherking

Entonces, Wanda le pidió directamente a La Reini su opinión sobre el cantante. Sin vueltas, la influencer respondió: “Me parece muy talentoso y muy lindo, pero no sé si está de novio… yo tengo varias amigas que han pasado por ahí”. Ante las risas de sus compañeros, el cantante quedó en jaque.

Lejos de dar marcha atrás, Sofía intentó suavizar el comentario con ironía y remató: “No, no, muy buena la fama que tiene”. La conductora cerró el intercambio con una frase que también dio que hablar: “Rusher, esta es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia”. Y agregó: “Generalmente, te vas a sentir incómodo, y cuando te sientas cómodo es porque te estás yendo del programa”.

Con una sonrisa tensa, el cantante respondió: “Me hacen sentir re cómodo. Muchas gracias”. Más tarde, en su entrevista individual, Rusherking bajó el tono y aseguró que está enfocado en el juego: “Me recibieron bien. Quiero ver cómo es la presión de estar acá compitiendo en serio. Vine a darlo todo”.

