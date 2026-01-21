Esteban Mirol apuntó contra el jurado de MasterChef Celebrity: "Hubo maltrato"

Esteban Mirol volvió a mostrarse indignado tras haber sido eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity ( Telefe ) y aseguró que se sintió maltratado por el jurado del programa . En una reciente entrevista, también afirmó que Momi Giardina , excompañera del certamen, terminó con tratamiento psiquiátrico a raíz de los destratos.

En diálogo con Intrusos (América), el periodista se refirió en primer lugar a su supuesta pelea con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui : “No sé quién dijo que hubo gritos, pero no pasó. De hecho, ellos evaluaron mi plato” , afirmó.

Mirol explicó además que decidió participar del repechaje porque dos personas del canal confiaron en él para volver al reality. Sin embargo, sostuvo que había “protegidos” y señaló que varios participantes estaban molestos por los viajes de Maxi López a Europa por el nacimiento de su hijo Lando .

“Lo que siento que me hicieron me parece mal. Porque aceptaron que yo vuelva y ellos, en definitiva, buscaban vengarse… quedaron mal” , opinó sobre su paso por esa instancia del certamen.

Sin nombrarlo directamente, cuestionó la actitud de Germán Martitegui y expresó su decepción: “Para mí fue una gran desilusión ver a un chef internacional calificando algunos platos de cierta manera. Ahí yo dije: ‘¿Y esto qué es?’ . Porque yo entré para el show y para divertirme, pero cuando me di cuenta de que para algunos platos se ponían exquisitos y con otros, para la joda... me pregunté: ‘¿Por qué no es joda para todos?’”.

En la misma línea, agregó: “Ya que todo era tan divertido, yo decía: ‘Ya que todo es show y divertido, vamos a hacer show’, pero hubo maltrato”.

Mirol sostuvo que no fue el único que se sintió afectado por las devoluciones del jurado: “Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron. A Momi (Giardina) también le pasó, esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia (Tobal) también se fue pute...”, lanzó.

Sin dar nombres, también apuntó contra algunos excompañeros: “Algunos se convirtieron en unos chupamedias”. Por último, el periodista concluyó: “Yo no tenía ningún problema, pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”.