21 de enero de 2026 - 07:45

Esteban Mirol apuntó contra el jurado de MasterChef Celebrity: "Hubo maltrato"

Tras quedar eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity, Esteban Mirol aseguró que fue maltratado por el jurado y habló de destratos hacia otros participantes.

Esteban Mirol reveló que fue maltratado en MasterChef Celebrity.

Esteban Mirol reveló que fue "maltratado" en MasterChef Celebrity.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Esteban Mirol volvió a mostrarse indignado tras haber sido eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) y aseguró que se sintió maltratado por el jurado del programa. En una reciente entrevista, también afirmó que Momi Giardina, excompañera del certamen, terminó con tratamiento psiquiátrico a raíz de los destratos.

Leé además

Telefe ajustó su programación y este jueves 25 de diciembre emitirá una repetición de MasterChef Celebrity ante la posible baja de audiencia.

Una participante de MasterChef Celebrity habló sobre su romance con Robert De Niro: "Me muero"

Por Redacción Espectáculos
Falleció la actriz Adela Gleijer.

Luto en el espectáculo: murió Adela Gleijer, madre de Andrea Tenuta y actriz de Sos mi vida y Verano del 98

Por Redacción Espectáculos

En diálogo con Intrusos (América), el periodista se refirió en primer lugar a su supuesta pelea con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui: “No sé quién dijo que hubo gritos, pero no pasó. De hecho, ellos evaluaron mi plato”, afirmó.

Mirol explicó además que decidió participar del repechaje porque dos personas del canal confiaron en él para volver al reality. Sin embargo, sostuvo que había “protegidos” y señaló que varios participantes estaban molestos por los viajes de Maxi López a Europa por el nacimiento de su hijo Lando.

“Lo que siento que me hicieron me parece mal. Porque aceptaron que yo vuelva y ellos, en definitiva, buscaban vengarse… quedaron mal”, opinó sobre su paso por esa instancia del certamen.

Embed

Sin nombrarlo directamente, cuestionó la actitud de Germán Martitegui y expresó su decepción: “Para mí fue una gran desilusión ver a un chef internacional calificando algunos platos de cierta manera. Ahí yo dije: ‘¿Y esto qué es?’. Porque yo entré para el show y para divertirme, pero cuando me di cuenta de que para algunos platos se ponían exquisitos y con otros, para la joda... me pregunté: ‘¿Por qué no es joda para todos?’”.

En la misma línea, agregó: “Ya que todo era tan divertido, yo decía: ‘Ya que todo es show y divertido, vamos a hacer show’, pero hubo maltrato”.

Mirol sostuvo que no fue el único que se sintió afectado por las devoluciones del jurado: “Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron. A Momi (Giardina) también le pasó, esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia (Tobal) también se fue pute...”, lanzó.

Sin dar nombres, también apuntó contra algunos excompañeros: “Algunos se convirtieron en unos chupamedias”. Por último, el periodista concluyó: “Yo no tenía ningún problema, pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara: "La tensión sexual"

Por Agustín Zamora
El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity.

Insólito: la gala de MasterChef Celebrity trajo una eliminación que sorprendió a todos los fanáticos

Por Redacción Espectáculos
wanda nara le hizo una picante propuesta a rusherking luego de preguntarle por la china suarez

Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
Yanina Latorre y el Turco Husaín se cruzaron en MasterChef Celebrity.

El Turco Husaín no se guardó nada y cruzó a Yanina Latorre: "Salgo al cruce"

Por Agustín Zamora