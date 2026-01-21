Esteban Mirol apuntó contra el jurado de MasterChef Celebrity: "Hubo maltrato"

Esteban Mirol volvió a mostrarse indignado tras haber sido eliminado del repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) y aseguró que se sintió maltratado por el jurado del programa. En una reciente entrevista, también afirmó que Momi Giardina, excompañera del certamen, terminó con tratamiento psiquiátrico a raíz de los destratos.
En diálogo con Intrusos (América), el periodista se refirió en primer lugar a su supuesta pelea con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui: “No sé quién dijo que hubo gritos, pero no pasó. De hecho, ellos evaluaron mi plato”, afirmó.
Mirol explicó además que decidió participar del repechaje porque dos personas del canal confiaron en él para volver al reality. Sin embargo, sostuvo que había “protegidos” y señaló que varios participantes estaban molestos por los viajes de Maxi López a Europa por el nacimiento de su hijo Lando.
“Lo que siento que me hicieron me parece mal. Porque aceptaron que yo vuelva y ellos, en definitiva, buscaban vengarse… quedaron mal”, opinó sobre su paso por esa instancia del certamen.
Sin nombrarlo directamente, cuestionó la actitud de Germán Martitegui y expresó su decepción: “Para mí fue una gran desilusión ver a un chef internacional calificando algunos platos de cierta manera. Ahí yo dije: ‘¿Y esto qué es?’. Porque yo entré para el show y para divertirme, pero cuando me di cuenta de que para algunos platos se ponían exquisitos y con otros, para la joda... me pregunté: ‘¿Por qué no es joda para todos?’”.
En la misma línea, agregó: “Ya que todo era tan divertido, yo decía: ‘Ya que todo es show y divertido, vamos a hacer show’, pero hubo maltrato”.
Mirol sostuvo que no fue el único que se sintió afectado por las devoluciones del jurado: “Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron. A Momi (Giardina) también le pasó, esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia (Tobal) también se fue pute...”, lanzó.
Sin dar nombres, también apuntó contra algunos excompañeros: “Algunos se convirtieron en unos chupamedias”. Por último, el periodista concluyó: “Yo no tenía ningún problema, pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”.