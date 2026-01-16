Una participante de MasterChef Celebrity habló sobre su romance con Robert De Niro: "Me muero"

Una de las participantes más reconocidas del certamen reveló una inédita anécdota con el actor.

Telefe ajustó su programación y este jueves 25 de diciembre emitirá una repetición de MasterChef Celebrity ante la posible baja de audiencia.

El estudio de MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más comentados durante la instancia de repechaje, cuando una pregunta inesperada desvió el foco de las recetas hacia una anécdota personal que despertó sorpresa y risas. Esther Goris fue consultada por Wanda Nara sobre un supuesto romance con Robert De Niro.

El romance de Esther Goris con Robert de Niro La actriz, lejos de esquivar el tema, decidió relatar la historia con naturalidad y sin dramatismo. Según contó, el episodio se remonta a cuando tenía 23 años y fue invitada a una fiesta muy particular, con una consigna clara: llegar temprano. Goris explicó que no cumplió con esa indicación y que, al arribar más tarde de lo previsto, el ambiente ya era distendido y algo impredecible. Fue en ese contexto donde se produjo el encuentro que daría origen al mito.

image Esther Goris, participante de MasterChef Celebrity. Al describir la escena, la actriz recordó el momento en que, al final de una fila, se encontró cara a cara con Robert De Niro. La reacción en el estudio no tardó en llegar. “Me muero, me muero”, exclamó Evelyn Botto desde su estación.

Goris aclaró que el actor atravesaba los “cuarenta y pico” y que, lejos de sentirse intimidada, vivió la situación con sorpresa y curiosidad. Entre copas de champán, el intercambio se extendió durante horas. “Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés”, relató, generando risas entre sus compañeras.

Embed CUANDO ESTHER GORIS RECHAZÓ A ROBERT DE NIRO



En su paso por MasterChef Celebrity, Esther Goris recordó una anécdota con De Niro en una fiesta. Entre copas de champán y charlas “en un idioma indefinido”, la actriz contó que hablaron toda la noche, aunque ella no sabía inglés. pic.twitter.com/l6yCOgFLNy — Yeca (@dameYeca) January 16, 2026 La polémica pregunta de Evelyn Botto El tono distendido se mantuvo cuando Botto lanzó una pregunta directa sobre si estaban desnudos. La respuesta de Goris fue inmediata y enfática: “No, vestidos”, aclaración que repitió ante las carcajadas del estudio. La historia avanzó con un ritmo cada vez más descontracturado, mientras la actriz sumaba detalles sobre su entusiasmo creciente a medida que avanzaba la noche. “Cuanto más champán iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba. Insisto, no sé en qué idioma”, agregó.