Una participante de MasterChef Celebrity habló sobre su romance con Robert De Niro: "Me muero"

La actriz, lejos de esquivar el tema, decidió relatar la historia con naturalidad y sin dramatismo. Según contó, el episodio se remonta a cuando tenía 23 años y fue invitada a una fiesta muy particular, con una consigna clara: llegar temprano. Goris explicó que no cumplió con esa indicación y que, al arribar más tarde de lo previsto, el ambiente ya era distendido y algo impredecible. Fue en ese contexto donde se produjo el encuentro que daría origen al mito.
Al describir la escena, la actriz recordó el momento en que, al final de una fila, se encontró cara a cara con Robert De Niro. La reacción en el estudio no tardó en llegar. “Me muero, me muero”, exclamó Evelyn Botto desde su estación.
Goris aclaró que el actor atravesaba los “cuarenta y pico” y que, lejos de sentirse intimidada, vivió la situación con sorpresa y curiosidad. Entre copas de champán, el intercambio se extendió durante horas. “Hablamos toda la noche, no sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés”, relató, generando risas entre sus compañeras.
El tono distendido se mantuvo cuando Botto lanzó una pregunta directa sobre si estaban desnudos. La respuesta de Goris fue inmediata y enfática: “No, vestidos”, aclaración que repitió ante las carcajadas del estudio. La historia avanzó con un ritmo cada vez más descontracturado, mientras la actriz sumaba detalles sobre su entusiasmo creciente a medida que avanzaba la noche. “Cuanto más champán iba tomando yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba. Insisto, no sé en qué idioma”, agregó.
El punto de giro llegó con la aparición de Lito Cruz en el relato. Goris lo definió como “un gran maestro” y explicó que fue él quien actuó como intermediario. “Bob quiere tomar un café con vos”, le habría transmitido el actor, amigo personal de De Niro. La reacción de Goris fue de desconcierto y orgullo. “Y yo cuando veo eso, digo, pero, ¿este Bob qué se cree?”, recordó, antes de relatar su respuesta tajante: “Decile que por lo menos se moleste él en subir”. Luego, según contó, redobló la apuesta: “Mejor decile que ni se moleste”.
La actriz también dejó abierta la duda sobre si el mensaje había sido realmente del actor estadounidense. El cierre llegó con la pregunta directa de Wanda Nara: “¿Te lo comiste o no te lo comiste a De Niro?”. La respuesta final descomprimió la escena y selló la anécdota entre risas: “¡Qué me lo voy a comer si no tomé ni el café!”.