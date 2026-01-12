Repechaje de MasterChef Celebrity: cuándo arranca, quiénes regresan y las nuevas figuras

MasterChef Celebrity entra esta semana en una instancia clave que promete modificar por completo el rumbo de la competencia . Con el inicio del esperado repechaje , el reality culinario abre una nueva puerta para quienes ya se despidieron del certamen y, al mismo tiempo, eleva la exigencia con la llegada de figuras que nunca antes se habían puesto el delantal.

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

El grupo de participantes que vuelve en busca de revancha está integrado por Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y el famoso que resulte eliminado en la gala de esta noche.

Para todos ellos, el repechaje representa una segunda oportunidad cargada de presión, ya que deberán demostrar una evolución real frente al jurado y dejar atrás los errores que los alejaron de la competencia principal.

Sin embargo, el desafío no se limitará a un regreso entre conocidos. La producción decidió reforzar esta etapa con incorporaciones sorpresivas que cambiarán el equilibrio del juego. Al repechaje se sumarán Rusherking y Ariel Puchetta , dos cantantes con fuerte presencia mediática, además de las actrices Esther Goris y Evelyn Botto .

Ninguno de ellos participó previamente en el certamen, por lo que desembarcan con la ventaja de no cargar con antecedentes, pero también con la obligación de adaptarse de inmediato al ritmo y la exigencia del programa.

Cuándo arranca el repechaje

Desde este martes, la dinámica pondrá el foco en la estrategia y la regularidad. Algunos buscarán recuperar el espacio que perdieron, otros intentarán ganarse uno desde cero, pero solo quienes logren destacarse podrán seguir en carrera.

El repechaje se extenderá durante cinco galas consecutivas, con desafíos culinarios diferentes en cada emisión y eliminaciones diarias que no dejarán margen para el error.

Masterchef repechaje

Como es habitual, la competencia se desplegará también fuera de la pantalla tradicional. MasterChef Celebrity sostiene un ecosistema multiplataforma que amplifica cada gala, con La Reacción en Vivo junto a Grego Rossello y la China Ansa en Streams Telefe y la MLS, MasterChef Liga de Streamers, donde Momo, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe, Teo DM, Joaco López y Pimpeano reaccionan desde sus propios canales.

El repechaje comenzará este martes a las 22.10. La decisión final quedará, una vez más, en manos del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, quienes deberán definir quiénes merecen una nueva oportunidad en las cocinas más famosas del país.