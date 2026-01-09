9 de enero de 2026 - 09:36

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

En una de las trasmisiones de MasterChef Celebrity, el influencer reveló el íntimo apodo que le puso a su compañera.

Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En MasterChef Celebrity, el reality de cocina más visto de la televisión argentina, el pasado domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Leé además

El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica.

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Por Agustín Zamora
Ciro Martínez y Luli Bass habrían comenzado un romance.

Quién es Luli Bass, la bajista que enamoró a Ciro Martínez y generó conflicto en Los Piojos

Por Agustín Zamora

Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NERSO (@nersotv)

Como condimento extra, la gala contó con una sorpresa inesperada: Maru Botana reemplazó a Damián Betular, ausente en esta noche clave. La reconocida pastelera ocupó su lugar en el jurado y aportó su mirada experta en una jornada cargada de tensión, nervios y hasta rumores románticos.

Ian Lucas y Evangelina Anderson ¿están en pareja?

“Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente. Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Según confesaron dentro del certamen, Ian y Evangelina hacen todo juntos: comparten isla de cocina, se ayudan constantemente y buscan trabajar en equipo cada vez que pueden. Para muchos, esa sociedad va más allá de una simple estrategia de juego.

En cuanto a la competencia, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez - terminó siendo eliminada-, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía Gonet.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

En la vereda opuesta quedaron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis, quienes lograron destacarse con sus platos. Sin embargo, solo uno podía subir al balcón y asegurarse una semana más en el reality. Finalmente, el jurado eligió a Leunis como el ganador de la noche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se filtró un chat entre Martín Demichelis y una modelo, que generó polémicas.

Filtraron el chat íntimo por el qué Martín Demichelis se habría peleado con su nueva novia

Por Agustín Zamora
Martín Demichelis.

Exponen mensajes atribuidos a Martín Demichelis con una modelo

Por Redacción Espectáculos
Así es la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes.

Así es la casa que construyeron Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes

Por Agustín Zamora
Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 9 de enero, y dónde verlo online

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, viernes 9 de enero, y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos