Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

En MasterChef Celebrity, el reality de cocina más visto de la televisión argentina, el pasado domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.
Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.
Como condimento extra, la gala contó con una sorpresa inesperada: Maru Botana reemplazó a Damián Betular, ausente en esta noche clave. La reconocida pastelera ocupó su lugar en el jurado y aportó su mirada experta en una jornada cargada de tensión, nervios y hasta rumores románticos.
Ian Lucas y Evangelina Anderson ¿están en pareja?
“Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente. Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.
Según confesaron dentro del certamen, Ian y Evangelina hacen todo juntos: comparten isla de cocina, se ayudan constantemente y buscan trabajar en equipo cada vez que pueden. Para muchos, esa sociedad va más allá de una simple estrategia de juego.
En cuanto a la competencia, las peores presentaciones de la noche fueron las de Sofi Martínez - terminó siendo eliminada-, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía Gonet.
En la vereda opuesta quedaron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis, quienes lograron destacarse con sus platos. Sin embargo, solo uno podía subir al balcón y asegurarse una semana más en el reality. Finalmente, el jurado eligió a Leunis como el ganador de la noche.