Yanina Latorre reveló cómo fue su encuentro con Maru Botana en MasterChef Celebrity

Las celebridades se volvieron a encontrar en el estudio del certamen culinario después de años de conflicto.

La conductora contó cómo fue su reencuentro con Maru Botana, con quién tiene un distanciamiento hace años.

Yanina Latorre y Maru Botana mantienen un fuerte enfrentamiento desde hace más de 30 años y recientemente se volvieron a encontrar en el set de MasterChef Celebrity. Recientemente, fue la conductora de Sálvese quien Pueda quien dio detalles de lo sucedido.

"Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara", comenzó la conductora en su ciclo de América TV y sumó: "No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva. Me hice cargo. Ella me hizo una buena devolución".

Por último, Yanina Latorre confesó que tanto Maru Botana como su hijo la saludaron y cerró: "Ella a mí me trató bien, yo a ella también. Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar. Por ahí dio vuelta la página, como ella dice, o quiere agarrar un programa o quiere prensa".

Muchos participantes no querían a Yanina Latorre como compañera Wanda Nara protagonizó un extenso móvil en Sálvese quien Pueda y sorprendió a la conductora al revelar que algunos participantes de MasterChef Celebrity no querían que participara del certamen culinario.

"Yo no puedo hablar, pero me estuvieron comentando que estás muy nerviosa", comenzó la conductora en el ciclo de Telefe y sumó: "Te vas a tener que enfrentar a varios compañeros".