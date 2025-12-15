Romance confirmado: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles desde Roma

Con una imagen publicada en Instagram desde el Coliseo Romano, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles y terminó con meses de versiones y especulaciones.

Después de meses de rumores y señales indirectas en redes sociales, Adrián Suar confirmó públicamente su relación con Rocío Robles. El actor y productor compartió en sus historias de Instagram la primera imagen juntos, tomada durante un viaje por Roma, Italia, y con ese gesto terminó de blanquear un vínculo que desde comienzos de año era comentado en el ambiente del espectáculo.

La postal elegida muestra a Suar y Robles de espaldas, abrazados y mirando el Coliseo Romano, en una imagen que combina intimidad y un fuerte componente simbólico. Ella, vestida en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él; él, con campera oscura y anteojos, observa el histórico anfiteatro. Fiel a su estilo, Suar acompañó la imagen con una frase breve y humorística: “¿Cuándo termina la construcción?”, una línea que funcionó como sello personal y como confirmación pública del romance.

Rocío Robles oficializó su relación con Adrián Suar Rocío Robles oficializó su relación con Adrián Suar. Instagram La respuesta de Rocío Robles fue inmediata: replicó la historia en su propio perfil de Instagram, validando el blanqueo sin necesidad de agregar palabras. En un contexto donde muchas confirmaciones llegan mediante comunicados o declaraciones formales, la pareja eligió un mensaje simple: una imagen, un comentario irónico y un repost.

Antes de esa publicación, Robles ya venía compartiendo distintas postales del viaje por Italia. En sus redes mostró imágenes desde la Galería Vittorio Emanuele II, el Duomo de Milán iluminado por la noche y el edificio de Gucci decorado con luces festivas, además de momentos más personales como una selfie frente al espejo, un helado artesanal en Venchi Duomo y visitas culturales al Museo del Novecento.

Suar y Robles abrazados frente al Coliseo Romano Suar y Robles abrazados frente al Coliseo Romano. Instagram Días antes de la foto en el Coliseo, la periodista deportiva había publicado una imagen de una cena con manos entrelazadas sobre la mesa, acompañada por un emoji de corazón, sin identificar a la otra persona. Ese gesto había alimentado las especulaciones que finalmente quedaron confirmadas con la publicación de Suar.