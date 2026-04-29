Yanina Latorre defendió a su hija Lola tras una polémica publicación y estalló en redes sociales: "Vergüenza"

La conductora Yanina Latorre reaccionó con furia luego de que una publicación sobre su hija , Lola Latorre, generara polémica en redes sociales. El episodio se desató cuando un medio tituló con ironía el viaje de la joven a Londres invitada por la marca de lujo Burberry , lo que provocó una inmediata respuesta de la panelista.

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El contenido cuestionado describía a Lola como “exitosa abogada” , una expresión que no cayó bien en su madre, quien interpretó el tono como una burla. A partir de eso, Yanina utilizó sus redes para salir al cruce con mensajes directos y sin filtro, en defensa de su hija.

La conductora, que forma parte del programa Sálvese Quien Pueda, cuestionó duramente la publicación y apuntó contra el medio que difundió la noticia. En su descargo, defendió el recorrido académico de Lola y rechazó cualquier intento de descalificación .

“¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? ¡Se recibió de abogada! Explicame la ironía de ‘exitosa abogada ’”, escribió visiblemente molesta. Luego redobló la crítica y comparó el perfil de su hija con el del portal: “Es mejor ser ella, estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta. Explicame lo tuyo ”.

El descargo incluyó también un mensaje más duro contra el sitio: “Un portal de m… y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie”. La reacción no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó, generando todo tipo de comentarios entre usuarios que debatieron tanto el tono del titular como la respuesta de la conductora.

Embed La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: "Mi sueño es ir a las Fashion Weeks del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa". https://t.co/bbOYaxLwZ6 pic.twitter.com/YqzgjcE6VK — MDZ Online (@mdzol) April 28, 2026

Repercusiones en redes: apoyo y cuestionamientos

Tras el cruce, Yanina se volvió tendencia y las opiniones se dividieron. Algunos usuarios respaldaron su postura y coincidieron en que el titular podía interpretarse como irónico o despectivo.

Otros, en cambio, cuestionaron la intensidad de la respuesta y señalaron una contradicción en su reacción, considerando su rol habitual como opinadora de la vida de otras figuras públicas. Entre los comentarios más repetidos aparecieron críticas hacia la conductora por “no bancarse el vuelto”, mientras que otros remarcaron que fue la propia Yanina quien asumió que el término “exitosa” tenía una intención irónica.

Yanina Latorre y Lola Latorre

El viaje de Lola Latorre a Londres y su emoción

En paralelo a la polémica, Lola compartió en sus redes sociales el motivo del viaje: fue invitada por Burberry a Londres, una oportunidad que definió como un logro personal muy importante dentro de su carrera como influencer.

La joven se mostró emocionada en un video donde incluso rompió en llanto al contar que este tipo de experiencias formaban parte de una lista de objetivos que había armado a comienzos de año. “Es mi sueño”, expresó, al referirse a la posibilidad de trabajar con marcas internacionales y participar en eventos como las Fashion Weeks.

Además, explicó que este viaje no fue casualidad, sino el resultado de metas concretas que se había propuesto: “Había hecho una wish list de cosas que quería que me pasaran”.