Yanina Latorre reveló la trama de traiciones y versiones cruzadas sacude al círculo de Tini Stoessel

En los últimos días, una serie de movimientos en redes sociales y versiones cruzadas volvió a poner bajo la lupa a Tini Stoessel , Emilia Mernes y María Becerra , en un entramado que también ha salpicado a Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes . Yanina Latorre reveló detalles del escándalo.

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La situación se intensificó cuando varias figuras dejaron de seguir a Emilia, lo que alimentó especulaciones sobre un quiebre más amplio dentro del grupo.

El vínculo entre Tini y Emilia ya mostraba señales de desgaste, pero la reciente ola de unfollows profundizó las sospechas. Según reveló Yanina Latorre , el conflicto tendría múltiples aristas y nombres involucrados. “ Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini . Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra”, lanzó en redes, anticipando un entramado complejo.

Luego, en televisión, sumó detalles sobre el origen de la tensión. “ Tini le recomienda a Emilia parte de su equipo, uno de ellos el estilista . Cuando vuelve a estar en los escenarios empieza a querer recuperar a su gente, pero le dijeron vamos a seguir con las dos. Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia”, explicó.

Otro punto de fricción estaría vinculado a la cercanía entre Tini y María Becerra. “ Hace poco Tini dio una nota donde dijo que estaba muy pegada a María Becerra . Cuenta que les pasaron cosas que las unieron, se especuló mucho sobre esto. A mí me dicen que Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza”, sostuvo Latorre.

En paralelo, también surgió una versión sobre un episodio previo que habría tensado la relación entre Emilia y María. Según trascendió, la cantante habría echado a la hermana de Becerra de un boliche porteño, lo que marcó un quiebre en el vínculo.

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El rol de Roccuzzo y Cervantes en la polémica

El conflicto no quedó limitado al mundo de la música. Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes también quedaron involucradas luego de dejar de seguir a Emilia en redes sociales. De acuerdo a Latorre, en el caso de Roccuzzo se trataría de una “limpieza” de contactos que incluyó un gesto de respaldo hacia Tini.

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Además, la conductora vinculó el malestar con un episodio ocurrido durante los festejos de la Selección Argentina. “Las botineras detestan a Emilia Mernes. Hace poco cuando ganó Argentina hubo una fiesta, ella se apersonó en esta fiesta y las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud ni la mirada de ella. No tenía una actitud familiar”, detalló.