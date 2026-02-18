No se guardó nada: Yanina Latorre respondió ante las críticas por su infidelidad a Diego Latorre

Yanina Latorre quedó en el centro de una nueva controversia mediática luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad hacia su esposo, Diego Latorre. El conflicto se originó tras sus declaraciones públicas sobre su vida personal y el vínculo con su pareja, lo que derivó en fuertes acusaciones al aire por parte de una colega.
El conflicto comenzó luego de su paso por Intrusos, donde habló abiertamente de su relación con su marido y recordó que, así como decidió perdonar una infidelidad en el pasado, ella tampoco se consideró una persona perfecta dentro de la pareja. En ese contexto, sostuvo que el proyecto familiar construido a lo largo de los años logró consolidarse por encima de los conflictos personales y las crisis atravesadas.
A partir de esas declaraciones, la periodista Paula Varela lanzó una versión que incrementó la controversia. Durante su participación en Lape Club Social, la panelista aseguró que la conductora habría mantenido un vínculo con un entrenador personal, situación que, según afirmó, habría sido descubierta por su esposo.
“Ella tuvo una confusión, de un momentito, con un personal trainer que tuvo. No voy a contar detalles, pero a mí me llamaron. Esto fue hace un tiempo. Él la descubrió y ella le dijo que sí, y fue con esta persona que decimos”, expresó Varela en el programa, al difundir la versión que rápidamente circuló en medios y redes sociales.
La respuesta tajante de Yanina Latorre
Con el rumor en expansión y creciente repercusión pública, el medio Ciudad Magazine se comunicó con la conductora para conocer su postura. La respuesta fue categórica y desmintió de manera directa las acusaciones.
“Dejen de inventar. Eso no es así. Yo te digo que no es verdad. Así que dejen de inventar y de elucubrar pelotudeces, ¡por Dios!”, afirmó, visiblemente molesta por la difusión de la información.
Reacción frente a la repercusión mediática
La panelista también manifestó su enojo por el impacto de sus propias declaraciones previas, al considerar que sus palabras fueron utilizadas como punto de partida para instalar nuevas versiones sobre su vida privada. “Ahora con lo que dije ayer van a salir a inventar pavadas. Son de manual”, agregó.