No se guardó nada: Yanina Latorre respondió ante las críticas por su infidelidad a Diego Latorre

El episodio ocurrió en el marco de recientes participaciones que reavivaron el interés por la intimidad de la pareja.

Yanina Latorre quedó en el centro de una nueva controversia mediática luego de que surgieran versiones sobre una supuesta infidelidad hacia su esposo, Diego Latorre. El conflicto se originó tras sus declaraciones públicas sobre su vida personal y el vínculo con su pareja, lo que derivó en fuertes acusaciones al aire por parte de una colega.

Yanina Latorre reveló el motivo por el que perdonó la infidelidad de Diego Yanina Latorre reveló el motivo por el que perdonó la infidelidad de Diego Las declaraciones que reavivaron el debate El conflicto comenzó luego de su paso por Intrusos, donde habló abiertamente de su relación con su marido y recordó que, así como decidió perdonar una infidelidad en el pasado, ella tampoco se consideró una persona perfecta dentro de la pareja. En ese contexto, sostuvo que el proyecto familiar construido a lo largo de los años logró consolidarse por encima de los conflictos personales y las crisis atravesadas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) La versión que encendió la polémica A partir de esas declaraciones, la periodista Paula Varela lanzó una versión que incrementó la controversia. Durante su participación en Lape Club Social, la panelista aseguró que la conductora habría mantenido un vínculo con un entrenador personal, situación que, según afirmó, habría sido descubierta por su esposo.

“Ella tuvo una confusión, de un momentito, con un personal trainer que tuvo. No voy a contar detalles, pero a mí me llamaron. Esto fue hace un tiempo. Él la descubrió y ella le dijo que sí, y fue con esta persona que decimos”, expresó Varela en el programa, al difundir la versión que rápidamente circuló en medios y redes sociales.

La respuesta tajante de Yanina Latorre Con el rumor en expansión y creciente repercusión pública, el medio Ciudad Magazine se comunicó con la conductora para conocer su postura. La respuesta fue categórica y desmintió de manera directa las acusaciones.