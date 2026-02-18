Nicki Nicole postergó su show en el Teatro Colón por el paro de la CGT

La artista explicó que la fecha era un sueño personal, pero sostuvo que el paro es “un día muy importante para el país”.

Por el paro nacional, Nicki Nicole reprogramó su show en el Colón.

La cantante Nicki Nicole anunció la postergación de su show sinfónico previsto para este jueves en el Teatro Colón debido al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

A través de un mensaje en la red social X, la artista expresó: “Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo”. Luego agregó: “Me duele muchísimo tener que postergarlo”.

Embed Nicki nicole anunció que el show en el teatro colon sera el 20 de febrero pic.twitter.com/TzFvdkU2QI — NickiNicolemx (@nickinicolemex) February 18, 2026 En el mismo mensaje, sostuvo: “Mañana es un día muy importante para el país, creo en el derecho de los trabajadores para expresarse y acompañarse”. Finalmente, confirmó que el recital fue reprogramado para el viernes 20 de febrero y agradeció el acompañamiento de sus seguidores.

La decisión se tomó en el marco del paro nacional impulsado por la CGT en rechazo a la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno, que será tratada en la Cámara de Diputados tras haber recibido media sanción en el Senado la semana anterior.