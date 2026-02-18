18 de febrero de 2026 - 20:51

Guido Icardi defendió a su hermano de las acusaciones contra Wanda: "No creo que llegue a levantarle la mano"

El hermano del futbolista rompió el silencia en el programa Intrusos y se refirió a los conflictos mediáticos que enfrenta Mauro.

El hermano de Icardi salió a defenderlas acusaciones en su contra, aunque comentó no tener un vínculo cercano con el futbolista en la actualidad.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

“A Mauro lo conozco muy poco, no hemos hablado mucho”, reconoció, dejando en claro que el vínculo entre ambos no es cercano. Según explicó, su hermano siempre tuvo una personalidad particular: “Tiene una personalidad y un carácter muy fuerte. Cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Mi hermano siempre fue de tener las cosas como las quiere, de ser muy obsesivo”.

Al ser consultado sobre si tomaba partido en la disputa mediática, específicamente sobre de qué "team" era, el joven aclaró: “Yo personalmente no estoy ni del lado de la China Suárez ni del lado de Wanda”.

Defensa ante las acusaciones contra Icardi

Por otro lado, el joven defendió a su hermano de las fuertes acusaciones de violencia de género que declaró su ex pareja en la Justicia argentina.

Durante su participación en el programa, ante la consulta de la panelista Natalie Weber sobre las denuncias de Wanda, Guido fue contundente: “A mí me toca en el sentido de que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda”. Si bien reconoció el carácter del futbolista, opinó: “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano ni que tenga actitudes violentas”.

Además, fue consultado sobre los sentimientos de Mauro en el pasado. Ante la pregunta de una de las periodistas sobre si amó a Wanda, Guido respondió con un rotundo sí, afirmando que nunca antes lo había visto tan enamorado como lo estuvo de ella.

Respeto a la relaciona actual entre el futbolista y la China Suárez aseguró: “Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando, la pareja se va desgastando con los años y aparece una nueva oportunidad”.

Hacia el final de la entrevista, Guido reiteró que el vínculo con su hermano no es fluido. Contó que, a pesar del distanciamiento, lo invitó a su próximo casamiento, aunque por el momento no ha recibido respuesta: “No me contestó, ni siquiera me clavó el visto”, reveló con resignación.

