Hemos esperado cuatro años para la secuela de terror que fue un éxito en cines: ya se puede ver en HBO Max

Un teléfono que suena cuando nadie debería estar del otro lado . Esa fue la premisa que convirtió a una pequeña película de terror en un fenómeno inesperado . Ahora, su continuación busca repetir el impacto tras su llegada a HBO Max.

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"El Teléfono Negro 2" es la continuación de una de las películas de terror más exitosas de los últimos años . Tras su paso por los cines y una destacada recepción entre el público, la producción se sumó al catálogo de la plataforma de streaming.

La película dura casi dos horas y está dirigida por Scott Derrickson , el mismo realizador de la película original y de títulos como “Siniestro”, “El Exorcismo de Emily Rose” y “Doctor Strange”.

La secuela retoma el oscuro universo presentado en la película original, estrenada en 2022, y vuelve a poner en escena la amenaza vinculada a "El Raptor" , el inquietante personaje interpretado por Ethan Hawke.

Embed - Black Phone 2 | Official Trailer

Aunque los protagonistas lograron sobrevivir a los acontecimientos anteriores, los sucesos paranormales parecen estar lejos de terminar. Nuevas señales, fenómenos inexplicables y una serie de episodios perturbadores vuelven a alterar la vida de los personajes.

La trama combina elementos de terror psicológico con componentes sobrenaturales, una fórmula que fue clave en el éxito de la franquicia. A medida que avanza la historia, los protagonistas descubren que algunos secretos del pasado siguen teniendo consecuencias en el presente.

"El teléfono negro 2" llegó a Netflix. "El teléfono negro 2" llegó a Netflix. gentileza

Reparto de "El Teléfono Negro 2"

El elenco reúne nuevamente a varios de los protagonistas que participaron en el éxito original: Hawke vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la producción, ya que su interpretación del villano fue uno de los elementos más destacados y comentados por la crítica y el público.

Ethan Hawke es el villa no en "El teléfono negro 2" Ethan Hawke es el villa no en "El teléfono negro 2" gentileza

Lo acompañan Mason Thames como Finney Shaw, Madeleine McGraw en la piel de Gwen Shaw, Jeremy Davies como Terrence Shaw y Miguel Mora hace de Robin.