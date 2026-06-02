La miniserie francesa de terror que llegó con 8 capítulos a Netflix: Stephen King la recomendó

Con una atmósfera perturbadora y escenas cargadas de tensión, una miniserie disponible en Netflix cautivó a Stephen King . Es una producción francesa de solo 8 episodios, que fusiona terror con humor y que el novelista comparó con "Stranger Things".

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Se trata de "Marianne", producción estrenada en 2019 . El reconocido escritor, considerado una de las máximas autoridades del terror contemporáneo, utilizó sus redes sociales para recomendarla públicamente y destacar su capacidad para asustar al público.

El autor de clásicos como “It”, “El resplandor” y “Misery” aseguró que "Marianne" era una opción ideal para quienes disfrutan sentir miedo frente a la pantalla. Además, destacó que la producción combina momentos de humor con una historia sobrenatural inquietante, una mezcla que contribuyó a su éxito internacional.

La recomendación de King impulsó aún más la popularidad de la serie , que rápidamente se convirtió en una de las propuestas de terror más comentadas dentro de Netflix.

La opinión de Stephen King sobre la miniserie: "Si eres uno de esos enfermitos—como yo—que disfruta con el miedo, MARIANNE (Netflix) hará el trabajo. Hay destellos de humor que le dan un aire a STRANGER THINGS. También tiene (lo digo con toda la modestia debida) un toque de Stephen King".

La opinión de Stephen King sobre la miniserie:

La historia sigue a Emma Larsimon, una exitosa escritora de novelas de terror que descubre que los personajes y las criaturas que creó en sus libros comienzan a manifestarse en la realidad.

Obligada a regresar a su pueblo natal, la autora deberá enfrentarse a una presencia maligna vinculada con su pasado y con las pesadillas que la acompañan desde la infancia. A medida que avanza la trama, los límites entre la ficción y la realidad se vuelven cada vez más difusos.

Embed - Marianne | Tráiler oficial | Netflix

La sinopsis oficial de Netflix resume la historia: "Una novelista descubre que los personajes aterradores que inventó existen en el mundo real y vuelve a su ciudad natal para enfrentarlos".

Cuántos capítulos tiene la miniserie "Marianne"

Uno de los aspectos que más valoran los espectadores es que se trata de una historia relativamente breve. Marianne cuenta con una única temporada de ocho episodios, con una duración promedio de entre 40 y 50 minutos cada uno.

"Marianne", la miniserie francesa que llegó a Netflix. "Marianne", la miniserie francesa que llegó a Netflix. gentileza

La serie fue creada y dirigida por Samuel Bodin, quien apostó por una puesta en escena oscura y una construcción del suspenso que recuerda a algunos de los grandes clásicos del terror psicológico.

¿"Marianne" tendrá segunda temporada? ¿Qué dijo Netflix?

A pesar de ello, la plataforma decidió no renovarla para una segunda temporada.