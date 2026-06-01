Cuánto cuesta comer en Pastasole, el restaurante de Rusherking guiado en una exitosa propuesta internacional

En los últimos años, varios artistas decidieron diversificar sus actividades y apostar por emprendimientos paralelamente de los escenarios. Uno de ellos fue Rusherking , el cantante argentino, quien sorprendió a sus seguidores cuando anunció la apertura de Pastasole en octubre del año pasado. En la actualidad, ofrece precios económicos con una estrategia interesante en su local.

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La propuesta no nació por casualidad. Según contó el propio artista, la inspiración llegó durante un viaje a Nueva York, donde conoció un local especializado en pastas que se había vuelto famoso por un llamativo espectáculo culinario visible desde la calle. Aquella experiencia dejó una fuerte impresión en el cantante santiagueño y terminó convirtiéndose en el punto de partida de una idea que meses después se materializó en Argentina.

El concepto de Pastasole tiene raíces internacionales. Durante una visita a Nueva York, Rusherking descubrió un restaurante que ofrecía una experiencia diferente: los cocineros preparaban la pasta utilizando una enorme horma de queso a la vista de los clientes, generando un atractivo visual que rápidamente captaba la atención de quienes pasaban por el lugar.

Además del espectáculo gastronómico, a lo largo del tiempo, el local estadounidense ganó popularidad por servir platos de pasta fresca a precios accesibles y por permitir que cada comensal personalice su pedido con distintos ingredientes y acompañamientos.

Esa combinación entre cocina artesanal, cercanía con el público y opciones a medida fue la que inspiró al cantante argentino a desarrollar una propuesta similar adaptada al mercado local. Así nació Pastasole (ubicado en calle Fitz Roy 1947, Palermo), un emprendimiento que representa una nueva faceta en su carrera.

Una experiencia basada en la personalización

Uno de los aspectos distintivos del restaurante es la posibilidad de armar cada plato según las preferencias personales. Los clientes pueden elegir una base de pasta y luego agregar distintas opciones.

Cuánto cuesta comer en Pastasole

Los precios del restaurante varían según las elecciones de cada cliente. Entre las entradas se encuentran los arancini, que cuestan $3.900 la unidad o $9.900 por tres unidades, mientras que las albóndigas (6 unidades) tienen un valor de $8.900. La focaccia se ofrece por $1.900.

La base para comenzar a personalizar el plato es el Fettuccine Alfredo, cuyo precio es de $14.900

A partir de allí se pueden sumar distintas salsas:

Bolognese: $4.500

$4.500 Pesto: $3.900

$3.900 Pesto Rosso: $3.900

$3.900 Puttanesca: $3.900

$3.900 Pomodoro e Basilico: $3.900

e $3.900 Ragú Toscano: $4.500

También existe la posibilidad de agregar proteínas:

Pollo Cremoso: $4.500

$4.500 Milanesa de pollo: $4.500

$4.500 Albóndigas (3 unidades): $4.900

Postres y bebidas disponibles

La carta de postres incluye varias alternativas inspiradas en la tradición italiana

Tiramisú (tradicional, pistacho u Oreo): $9.900

(tradicional, pistacho u Oreo): $9.900 Cannoli: $6.900

En cuanto a las bebidas, los precios informados son:

Agua Eco (con o sin gas): $2.900

(con o sin gas): $2.900 Gaseosa línea Pepsi (lata): $3.900

(lata): $3.900 Stella Artois (con o sin alcohol): $4.900

(con o sin alcohol): $4.900 Corona (con o sin alcohol): $5.500

(con o sin alcohol): $5.500 Vino Santa Julia: $4.900

Las combinaciones recomendadas por el restaurante

Además de la opción de personalizar cada plato, Pastasole ofrece algunas combinaciones sugeridas que reúnen diferentes ingredientes.

Entre ellas se destacan:

Fettuccine Genovese: $23.300

$23.300 Fettuccine Cremoso Verde: $23.300

$23.300 Fettuccine Mar y Tierra: $23.700

y $23.700 Fettuccine Doble Carne: $24.300

$24.300 Fettuccine Salvaje: $23.300

$23.300 Fettuccine Crocante Italiano: $23.300

$23.300 Fettuccine Bosque Toscano: $24.300

pastasole rusherking WEB

Con Pastasole, Rusherking decidió dar un paso fuera del ámbito musical para explorar una nueva pasión vinculada a la gastronomía. Inspirado en una experiencia internacional, el artista creó un restaurante centrado en las pastas personalizables y en una experiencia gastronómica de estilo italiano.