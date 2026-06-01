1 de junio de 2026 - 18:25

Cuánto cuesta comer en Pastasole, el restaurante de Rusherking guiado en una exitosa propuesta internacional

Desde octubre del año pasado, Rusherking decidió ampliar sus horizontes en la gastronomía. Pastasole, ya brinda sus servicios en Argentina.

El proyecto despertó curiosidad en Rusherking por su faceta actoral en el frente del local.

El proyecto despertó curiosidad en Rusherking por su faceta actoral en el frente del local.

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En los últimos años, varios artistas decidieron diversificar sus actividades y apostar por emprendimientos paralelamente de los escenarios. Uno de ellos fue Rusherking, el cantante argentino, quien sorprendió a sus seguidores cuando anunció la apertura de Pastasole en octubre del año pasado. En la actualidad, ofrece precios económicos con una estrategia interesante en su local.

Leé además

Esta exitosa serie de Netflix está ganando cada vez más fans.

Con 7 capítulos en Netflix: la serie de vampiros que está conquistando a los amantes del terror

Por Redacción Espectáculos
La joya oculta de Netflix con animales mutantes, Kipo y la era de las bestias mágicas, la nueva serie.

Esta noche en Netflix: la nueva serie animada de DreamWorks con animales mutantes que es una joya oculta

Por Redacción Espectáculos

La propuesta no nació por casualidad. Según contó el propio artista, la inspiración llegó durante un viaje a Nueva York, donde conoció un local especializado en pastas que se había vuelto famoso por un llamativo espectáculo culinario visible desde la calle. Aquella experiencia dejó una fuerte impresión en el cantante santiagueño y terminó convirtiéndose en el punto de partida de una idea que meses después se materializó en Argentina.

pastasole rusherking
La propuesta también incluye entradas, bebidas y postres tradicionales de inspiración italiana.

La propuesta también incluye entradas, bebidas y postres tradicionales de inspiración italiana.

Cómo es la historia detrás de Pastasole con su inspiración neoyorquina

El concepto de Pastasole tiene raíces internacionales. Durante una visita a Nueva York, Rusherking descubrió un restaurante que ofrecía una experiencia diferente: los cocineros preparaban la pasta utilizando una enorme horma de queso a la vista de los clientes, generando un atractivo visual que rápidamente captaba la atención de quienes pasaban por el lugar.

Además del espectáculo gastronómico, a lo largo del tiempo, el local estadounidense ganó popularidad por servir platos de pasta fresca a precios accesibles y por permitir que cada comensal personalice su pedido con distintos ingredientes y acompañamientos.

Esa combinación entre cocina artesanal, cercanía con el público y opciones a medida fue la que inspiró al cantante argentino a desarrollar una propuesta similar adaptada al mercado local. Así nació Pastasole (ubicado en calle Fitz Roy 1947, Palermo), un emprendimiento que representa una nueva faceta en su carrera.

Una experiencia basada en la personalización

Uno de los aspectos distintivos del restaurante es la posibilidad de armar cada plato según las preferencias personales. Los clientes pueden elegir una base de pasta y luego agregar distintas opciones.

Cuánto cuesta comer en Pastasole

Los precios del restaurante varían según las elecciones de cada cliente. Entre las entradas se encuentran los arancini, que cuestan $3.900 la unidad o $9.900 por tres unidades, mientras que las albóndigas (6 unidades) tienen un valor de $8.900. La focaccia se ofrece por $1.900.

La base para comenzar a personalizar el plato es el Fettuccine Alfredo, cuyo precio es de $14.900

A partir de allí se pueden sumar distintas salsas:

  • Bolognese: $4.500
  • Pesto: $3.900
  • Pesto Rosso: $3.900
  • Puttanesca: $3.900
  • Pomodoro e Basilico: $3.900
  • Ragú Toscano: $4.500

También existe la posibilidad de agregar proteínas:

  • Pollo Cremoso: $4.500
  • Milanesa de pollo: $4.500
  • Albóndigas (3 unidades): $4.900

Postres y bebidas disponibles

La carta de postres incluye varias alternativas inspiradas en la tradición italiana

  • Tiramisú (tradicional, pistacho u Oreo): $9.900
  • Cannoli: $6.900

En cuanto a las bebidas, los precios informados son:

  • Agua Eco (con o sin gas): $2.900
  • Gaseosa línea Pepsi (lata): $3.900
  • Stella Artois (con o sin alcohol): $4.900
  • Corona (con o sin alcohol): $5.500
  • Vino Santa Julia: $4.900

Las combinaciones recomendadas por el restaurante

Además de la opción de personalizar cada plato, Pastasole ofrece algunas combinaciones sugeridas que reúnen diferentes ingredientes.

Entre ellas se destacan:

  • Fettuccine Genovese: $23.300
  • Fettuccine Cremoso Verde: $23.300
  • Fettuccine Mar y Tierra: $23.700
  • Fettuccine Doble Carne: $24.300
  • Fettuccine Salvaje: $23.300
  • Fettuccine Crocante Italiano: $23.300
  • Fettuccine Bosque Toscano: $24.300
pastasole rusherking

Con Pastasole, Rusherking decidió dar un paso fuera del ámbito musical para explorar una nueva pasión vinculada a la gastronomía. Inspirado en una experiencia internacional, el artista creó un restaurante centrado en las pastas personalizables y en una experiencia gastronómica de estilo italiano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el musico toby deltin, ex gauchito club, presento su nuevo album: donde se puede escuchar

El músico Toby Deltín, ex Gauchito Club, presentó su nuevo álbum: dónde se puede escuchar

Por Redacción Espectáculos
el fervor del mundial invade el streaming: las peliculas y documentales que hay que ver antes del 11 de junio

El fervor del Mundial invade el streaming: las películas y documentales que hay que ver antes del 11 de junio

Por Daniel Arias Fuenzalida
atencion fanaticos de abba: como sera el gran show tributo en el teatro mendoza

Atención fanáticos de ABBA: cómo será el gran show tributo en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos
los nocheros en mendoza: anunciaron show en el arena maipu y ya se pueden comprar las entradas

Los Nocheros en Mendoza: anunciaron show en el Arena Maipú y ya se pueden comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos