1 de junio de 2026 - 12:01

Los Nocheros en Mendoza: anunciaron show en el Arena Maipú y ya se pueden comprar las entradas

El Arena Maipú recibirá a Los Nocheros el próximo 23 de agosto, con un show especial que promete repasar los 40 años de trayectoria del grupo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Durante cuarenta años, Los Nocheros no solo hicieron canciones. Le pusieron música a la vida de millones de personas. Hay artistas que se escuchan y hay artistas que acompañan la vida.

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Por eso la historia del grupo salteño no se mide solamente en discos vendidos, escenarios llenos o premios recibidos. Se mide en generaciones enteras que hicieron propias sus canciones y las transformaron en parte de su memoria emocional.

Cómo será el show de Los Nocheros

Ahora llega la celebración que ese vínculo merece: anunciaron "Nocheros, 40 años. El show”, una gira nacional que recorrerá el país para reunir en una sola noche cuarenta años de canciones, recuerdos e historias compartidas.

En el marco del tour vuelven al Arena Maipú el domingo 23 de agosto. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Embed - Como antes - Los Nocheros FT Rodrigo Tapari, Juan Portella

Desde Salta, Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel construyeron mucho más que una carrera artística. Construyeron un universo emocional que atravesó generaciones y rompió fronteras dentro de la música popular argentina.

Más de 25 álbumes, millones de discos vendidos, escenarios históricos y reconocimientos internacionales cuentan una parte del recorrido. Pero hay algo que ningún número puede terminar de explicar: la manera en que Los Nocheros lograron permanecer durante cuarenta años en el corazón de la gente.

Por eso esta gira no es solamente un show. Es un reencuentro en el que los fans podrán revivir parte de sus propias vidas.

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