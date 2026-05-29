La ruta de los escenarios en bus: junio se enciende con grandes shows en el país y en Chile

La agenda musical de junio promete movilizar a miles de fanáticos a través de las rutas de la región. Con una cartelera que combina estadios imponentes, íntimos homenajes y propuestas internacionales, las principales plazas culturales ya se preparan para recibir un flujo constante de viajeros.

Para quienes planean trasladarse y asegurar su lugar en los eventos más esperados, la conectividad y las facilidades de transporte se vuelven aliadas clave a la hora de armar el itinerario.

La capital del país concentra gran parte del movimiento artístico durante junio, atrayendo a seguidores de todas las provincias. El Estadio Mâs Monumental se vestirá de gala los días 6 y 7 de junio para recibir a Lali en uno de los espectáculos más masivos del mes.

Por su parte, el Movistar Arena mantendrá sus luces encendidas de manera casi constante: la mística de Soda Stereo revivirá con la propuesta de Ecos los días 4, 9, 10 y 14 de junio, mientras que Diego Torres compartirá sus clásicos el 5 y 6.

La cartelera en este mismo recinto se completará con la Fiesta ¡FA! el 7 de junio, la energía de El Plan de la Mariposa el 13, y el ritmo de Q Lokura el 17. Promediando el mes, Angela Leiva se presentará el 18 de junio, seguida por un reencuentro histórico con las canciones de Serú Girán de la mano de David Lebón y Pedro Aznar los días 19 y 21.

El cierre de junio en Buenos Aires estará marcado por la potencia del cuarteto con La Konga los días 23 y 24, la sofisticación de Babasónicos el 25 y 26, y las voces emblemáticas de Valeria Lynch el 28 y Fito Páez el 29 de junio. Adicionalmente, Niceto Club recibirá a Superchunk el 2 de junio, David Tagger se presentará en La Tangente el 4, y Wos llevará su propuesta al Club Alemán el 12 de junio.

Ruta: acordes que cruzan la cordillera y resuenan en Córdoba

Santiago de Chile se posiciona una vez más como un destino internacional muy atractivo para los viajeros de la región de Cuyo. El Movistar Arena de la capital trasandina albergará dos de los espectáculos melódicos más importantes del continente: Ricardo Montaner el 4 de junio y Ricardo Arjona el 5 de junio, convocando a una gran cantidad de público dispuesto a trasponer la frontera.

Por otro lado, la provincia de Córdoba ratifica su rol como polo cultural del interior con una grilla diversa en géneros. El folklore y el rock de Don Osvaldo colmarán la Plaza de la Música el 13 de junio, la misma jornada en la que La Buena Moza se presentará en Platz. El circuito cordobés se completará en el Club Paraguay el 14 de junio con la frescura de Perras on the Beach.

Opciones de conectividad y financiación para viajar en bus

Para que los fanáticos puedan organizar su travesía hacia cualquiera de estos destinos sin descuidar el bolsillo, Andesmar ofrece alternativas que facilitan el traslado terrestre y la planificación de las escapadas musicales. Al momento de adquirir los pasajes, se encuentra disponible una amplia variedad de opciones de pago en cuotas fijas y sin interés con diversas entidades bancarias.

Quienes elijan viajar podrán acceder a 6 cuotas sin interés utilizando la Tarjeta Naranja X o las tarjetas de Banco Columbia. Asimismo, el Banco Nación brinda alternativas de financiación de 3, 6 y 12 cuotas sin interés, mientras que Banco Galicia permite financiar la escapada en hasta 9 cuotas sin interés.

Los beneficios se extienden a los clientes de Banco Provincia con opciones de 4 y 6 cuotas sin interés, a Banco Patagonia 365 con alternativas de 3 y 6 cuotas sin interés, y finalmente a las tarjetas de Banco Cabal, que ofrecen 3 cuotas sin interés para asegurar el traslado a los mejores shows de la temporada.