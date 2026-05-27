Qué significa la señal de tránsito con dos autos en diferentes direcciones sobre una pendiente

Cuando manejás por rutas argentinas, sobre todo en zonas de montaña o caminos con subidas y bajadas pronunciadas, seguro te cruzaste con un cartel que muestra dos vehículos y flechas en direcciones opuestas. No es un detalle menor: esa señal puede definir quién tiene que frenar y quién sigue de largo en una pendiente .

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Saber interpretar estos carteles es fundamental para evitar accidentes y multas. La Ley Nacional de Tránsito establece reglas claras sobre la prioridad de paso en estos casos, pero muchos conductores todavía dudan: ¿quién tiene el derecho a pasar primero en una subida o bajada?

El cartel típico en caminos con pendiente suele mostrar un camión y un auto, con flechas hacia arriba y hacia abajo . Este símbolo te avisa quién debe ceder el paso según la dirección en la que circulás.

Señal de tránsito Esta señal de tránsito es importante de conocer si conducís en ruta. Web

Las pendientes son un desafío: los vehículos que suben necesitan más potencia y tracción, mientras que los que bajan tienen que controlar la velocidad y el frenado por la fuerza de gravedad.

Quién tiene prioridad según la ley

El artículo 42 de la Ley Nacional de Tránsito es claro: en caminos con pendientes pronunciadas, el vehículo que sube tiene prioridad de paso sobre el que baja. ¿Por qué? Porque el que sube hace más esfuerzo mecánico y frenar en subida es más complicado. En cambio, el que baja puede detenerse más fácil aprovechando la inclinación.

Por ejemplo: si un camión baja y se cruza con un auto que sube, el camión debe frenar y dejar pasar al auto. Pero ojo, hay excepciones: si el cartel indica una regla diferente, esa señal manda. Siempre hay que estar atento a la señalización específica del tramo.

Excepciones y factores a tener en cuenta

Tamaño del vehículo: aunque la regla general da prioridad al que sube, si un camión baja con mucho peso y le cuesta frenar, el auto debería ceder el paso por precaución .

aunque la regla general da prioridad al que sube, si un camión baja con mucho peso y le cuesta frenar, . Condiciones del camino: si hay nieve, barro o la calzada está resbaladiza, lo más seguro es que los conductores coordinen el cruce, aunque la norma diga otra cosa.

si hay nieve, barro o la calzada está resbaladiza, lo más seguro es que los conductores coordinen el cruce, aunque la norma diga otra cosa. Señales específicas: en algunos tramos, hay carteles adicionales que determinan la prioridad. Esas señales prevalecen sobre la regla general.

Señal de tránsito Esta señal de tránsito es importante de conocer si conducís en ruta. Web

Consejos para manejar seguro en pendientes

Reducí la velocidad antes de entrar a una pendiente, tanto en subida como en bajada.

antes de entrar a una pendiente, tanto en subida como en bajada. Usá marchas bajas para evitar el desgaste de los frenos y tener más control.

para evitar el desgaste de los frenos y tener más control. Prestá atención a las señales : en rutas de montaña, la visibilidad puede ser limitada y la señalización es clave.

: en rutas de montaña, la visibilidad puede ser limitada y la señalización es clave. Cortesía vial: si la situación lo requiere, ceder el paso puede evitar un accidente, incluso si tenés la prioridad.

Saber qué significa este cartel y cómo actuar en una pendiente puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un mal momento en la ruta. No subestimes la importancia de la señalización: respetarla es cuidar tu vida y la de los demás.