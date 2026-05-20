20 de mayo de 2026 - 15:15

Robots que controlan el tránsito: el innovador sistema que es furor en China

Las máquinas pueden emitir órdenes a conductores, controlar infracciones de tránsito e interactuar con peatones gracias a su entrenamiento con inteligencia artificial.

Robots que controlan el tránsito: el innovador sistema que es furor en China

Robots que controlan el tránsito: el innovador sistema que es furor en China

Foto:

Xinhua/Huang Zongzhi
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La ciudad de Hangzhou, en China, impulsó la primera brigada de robots humanoides entrenados para dirigir el tránsito. El proyecto busca integrar inteligencia artificial con la vigilancia policial urbana, y así aliviar el trabajo de los agentes en momentos de mucho tráfico.

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La iniciativa comenzó en zonas turísticas y en calles estratégicas de la ciudad donde los robots son ubicados para orientar a los conductores. Se trata de 15 robots desarrollados con IA que tienen como función guiar a peatones, controlar infracciones de tránsito y ayudar a turistas.

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Las máquinas están equipadas con un sistema de reconocimiento visual y están conectadas en tiempo real a los semáforos de la ciudad. Pueden emitir órdenes de freno, avance, giro, así como alertas sonoras por infracciones cometidas, tanto por peatones como por automovilistas o ciclistas.

Asistencia a turistas y control del tránsito

En las zonas turísticas del Lago Oeste, los robots fueron programados especialmente para ayudar a la gente. Los turistas pueden interactuar con ellos a partir de un comando de voz y solicitar información sobre calles, rutas, transporte público e indicaciones para llegar a ciertos lugares característicos de la ciudad. Según detallaron autoridades locales, el sistema de inteligencia artificial utiliza datos de tráfico en tiempo real para calcular las mejores rutas.

Robots China, peatones
Los turistas pueden solicitar a los robots información sobre calles, rutas y transporte público

Los turistas pueden solicitar a los robots información sobre calles, rutas y transporte público

Por otro lado, las autoridades de Hangzhou aseguraron que la implementación de estos robots tiene por objetivo reducir la carga de trabajo de los agentes humanos. Cada robot puede operar entre ocho a nueve horas diarias, permitiendo que personal de policía de tránsito se dedique a actividades más complejas, como atender accidentes de tránsito o supervisar infracciones.

Según medios locales, los robots fueron presentados oficialmente en maratones y eventos multitudinarios, donde evaluaron su desempeño en situaciones de alto tráfico junto a efectivos policiales.

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