Chau apellido paterno: la estricta ley que prohíbe anotar al bebé con el nombre del padre si no están casados

En el estado de Texas , la ley es tajante: si los padres no están legalmente casados al momento del nacimiento , el bebé queda anotado automáticamente solo con el apellido de la madre . Esta normativa obliga a las parejas a firmar un documento específico si quieren que el nombre del padre figure en el acta oficial .

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Para los padres que viven en Texas y no pasaron por el registro civil para casarse, la llegada de un hijo viene con un trámite extra que no pueden obviar. Si no hay un vínculo matrimonial legal , el padre no tiene reconocimiento automático en el acta de nacimiento. El sistema del Departamento de Salud estatal está programado para anotar al recién nacido únicamente con el apellido materno, dejando el casillero del padre en blanco.

Este procedimiento no es una novedad de último momento, sino la aplicación estricta de la normativa que rige en todos los hospitales y oficinas del registro civil del estado. Para que el apellido del padre pueda aparecer en el papel, los dos progenitores tienen que anotarse en un formulario oficial llamado Acknowledgment of Paternity (AOP) . Sin ese papel, el hombre legalmente no existe para el Estado en ese momento.

El formulario AOP es el documento esencial que maneja el área de Estadísticas Vitales de Texas. Una vez que los dos firman el documento, el padre queda incorporado legalmente al certificado de nacimiento. Solo en ese punto la pareja puede elegir qué apellido llevará el bebé: si el del padre, el de la madre o una mezcla de los dos. Si se olvidan de firmar, la paternidad no se establece de forma automática y el padre pierde derechos y responsabilidades inmediatas, como la custodia o la obligación de manutención.

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El consejo del hospital para los padres

Las oficinas del Texas Department of State Health Services vigilan que estas reglas se cumplan sin excepciones. La idea de la ley es que el Gobierno de Texas tome el mando de la inscripción si no hay papeles que prueben el casamiento o un reconocimiento formal. Por eso, el consejo que dan las autoridades es que las parejas no tarden en realizar el trámite y completen el documento directamente en el hospital apenas nace el bebé.

Si este proceso no se realiza el certificado sale con el nombre del padre vacío. La disposición rige en todo Texas y alcanza a cualquier pareja ante la ley de los Estados Unidos. El sistema no hace distinciones y aplica la regla del apellido materno por defecto.