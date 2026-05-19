19 de mayo de 2026 - 19:05

Reciclaje: guardá los palitos de helado y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa

Con palitos limpios, pegamento y pintura, podés armar un cuadro decorativo, un portallaves o un adorno rústico para pared.

Por Andrés Aguilera

Una de las mejores ideas es transformarlos en un adorno de pared tipo mini marco rústico. Se puede usar en la cocina, el recibidor, una habitación o un balcón cubierto.

Materiales necesarios

  • 20 a 30 palitos de helado limpios.
  • Silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Pintura acrílica, barniz o aerosol.
  • Lija fina.
  • Cartón duro o base de madera fina.
  • Hilo sisal, lana, cordón o cinta.
  • Flores secas, botones, letras, ganchitos o mini broches.
Paso a paso para hacer el adorno

  • Lavá los palitos y dejalos secar por completo.
  • Lijá los bordes si quedaron astillas o partes ásperas.
  • Ubicá los palitos sobre una mesa y armá una forma rectangular o cuadrada.
  • Pegalos sobre una base de cartón duro o madera fina.
  • Sumá una segunda capa en los bordes para crear efecto de marco.
  • Pintá todo del color elegido o dejá la madera natural con barniz.
  • Decorá el centro con flores secas, una frase corta o una pequeña ilustración.
  • Agregá un cordón en la parte superior para colgarlo.
Cómo hacer que quede más moderno

Para que el resultado no parezca una manualidad escolar, conviene usar colores simples. El blanco, beige, negro mate, verde oliva o madera natural suelen quedar mejor.

También ayuda repetir materiales. Por ejemplo, usar solo hilo sisal y flores secas, o solo pintura negra con letras blancas. Menos elementos suelen dar un resultado más prolijo.

Errores comunes al reutilizar palitos

  • No secarlos bien: pueden arquearse o despegarse.
  • Usar demasiado pegamento: deja manchas visibles.
  • No lijar los bordes: puede quedar áspero al tacto.
  • Mezclar muchos colores: hace que el adorno se vea recargado.

