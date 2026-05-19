Reciclaje: guardá los palitos de helado y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa

Los palitos de helado parecen un descarte sin valor, pero son uno de los materiales más fáciles de reutilizar. Por su forma, tamaño y resistencia, sirven para proyectos de reciclaje simples, decorativos y muy baratos.
Con palitos limpios, pegamento y pintura, podés armar un cuadro decorativo, un portallaves o un adorno rústico para pared.
Una de las mejores ideas es transformarlos en un adorno de pared tipo mini marco rústico. Se puede usar en la cocina, el recibidor, una habitación o un balcón cubierto.
Para que el resultado no parezca una manualidad escolar, conviene usar colores simples. El blanco, beige, negro mate, verde oliva o madera natural suelen quedar mejor.
También ayuda repetir materiales. Por ejemplo, usar solo hilo sisal y flores secas, o solo pintura negra con letras blancas. Menos elementos suelen dar un resultado más prolijo.