Los pantalones capri de los años 2000 volvieron a instalarse como una de las prendas más comentadas de la temporada. Esta vez no regresan con una estética improvisada, sino combinados con blazers , camisas simples y zapatos bajos . La tendencia tiene una ventaja clara : deja el tobillo a la vista.

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Además, estiliza desde otro lugar y permite armar looks más frescos sin caer siempre en jeans, pantalones sastreros largos o faldas midi.

Vogue España destacó los pantalones capri como una prenda en regreso para 2026 , con presencia en firmas como Versace, Ralph Lauren e Isabel Marant . La novedad está en cómo se reinterpretan.

Ya no aparecen únicamente como una prenda informal de verano. En las nuevas combinaciones, los capri se acercan al guardarropa de oficina, al estilo minimalista y a los looks de media estación.

Los pantalones capri de los años 2000 vuelven a ser tendencia y quedan bien con blazers y zapatos bajos (1)

Harper’s Bazaar también registró el regreso de los capri y los pedal pushers como parte del armario 2026, con una lectura más adulta que la de los años 2000.

Cómo usarlos con blazer sin que parezcan antiguos

El blazer es una de las piezas que mejor actualiza al capri. La clave está en elegir uno de líneas limpias, caída recta o ligeramente oversized, para equilibrar el largo corto del pantalón.

Un capri negro con blazer claro puede funcionar para un look urbano. Una versión beige o gris con blazer estructurado aporta una lectura más elegante, especialmente si se combina con remera blanca o camisa simple.

Lo importante es evitar sumar demasiadas referencias dosmil. Si el pantalón ya trae ese guiño vintage, conviene mantener el resto del outfit más sobrio, actual y bien proporcionado.

Los zapatos bajos que mejor funcionan

Los capri se llevan muy bien con ballerinas, mocasines, sandalias bajas finas y zapatos tipo Mary Jane. Al dejar el tobillo visible, el calzado gana protagonismo sin necesidad de usar taco.

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Marie Claire marcó apariciones recientes de capri combinados con zapatos bajos, una fórmula que refuerza el costado práctico de la tendencia. El resultado puede ser elegante sin perder comodidad.

Para que favorezcan más, conviene prestar atención al largo: el capri no debería cortar en la parte más ancha de la pantorrilla si se busca un efecto más estilizado. Unos centímetros pueden cambiar todo el resultado.