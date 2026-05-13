13 de mayo de 2026 - 10:16

Adiós al antiguo DNI: miles de personas mayores de 75 años pueden solicitar uno nuevo con este trámite

La nueva Carteira de Identidade Nacional (CIN) unifica datos con el CPF y tiene validez indeterminada para mayores de 60 años. Un trámite clave para evitar bloqueos.

Estas personas deberán renovar el DNI de forma urgente.

Estas personas deberán renovar el DNI de forma urgente.

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Por Cristian Reta

La digitalización de los servicios no espera a nadie y los documentos viejos están empezando a fallar. Para miles de personas mayores de 75 años, actualizar el DNI es una necesidad urgente para seguir cobrando la jubilación sin bloqueos inesperados ni errores de lectura en los bancos.

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En Brasil, la nueva Carteira de Identidade Nacional (CIN) está reemplazando gradualmente al antiguo registro. Este cambio es vital porque integra el CPF como número único, eliminando inconsistencias entre los datos registrados en bancos, registros y organismos públicos.

Por qué el documento antiguo provoca bloqueos bancarios

Muchos documentos antiguos fueron emitidos hace décadas en papel simple, con fotos poco nítidas y sin una biometría actualizada. Esto genera fallas constantes en los sistemas que hoy utilizan reconocimiento facial o huellas digitales para validar la identidad de un jubilado en un cajero o aplicación móvil.

Al tramitar la nueva CIN, se recolectan fotos y firmas bajo estándares modernos de seguridad. Esto reduce drásticamente los errores de conferencia y evita que el beneficio de la jubilación o pensión sufra cortes temporales por falta de prueba de vida o datos desactualizados.

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Es fundamental que los adultos mayores mantengan también sus hábitos de salud para disfrutar de esta nueva autonomía. Los médicos insisten en que cuidar el cuerpo es tan importante como tener los papeles al día; por eso, recordá que la natación no es solo un deporte, es un seguro de vida para tu sistema circulatorio y tu bienestar mental.

Validez de por vida: un beneficio exclusivo para mayores de 60

Lo mejor de este cambio es que, para quienes tienen más de 60 años, el documento tiene validez indeterminada. La idea es acompañar los cambios físicos lógicos de la edad, pero sin exigir renovaciones innecesarias ni desplazamientos frecuentes a los puestos de atención.

La verdad es que es una tranquilidad enorme: una vez que hacés el trámite, te olvidás del vencimiento para siempre. Además, la primera vía en papel no tiene costo alguno para el ciudadano, lo que facilita que todos puedan acceder a esta modernización sin tocar su bolsillo.

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Cómo tramitar la nueva CIN paso a paso

Para obtenerla, el proceso es sencillo:

  • Agendá un turno en el puesto de atención correspondiente.
  • Llevá la partida de nacimiento o matrimonio como documentación respaldatoria.
  • Verificá que el CPF no tenga deudas pendientes antes de presentarte.
  • Retirá la versión física del documento, sin cargo para el ciudadano.
  • Habilitá la versión digital en el celular, para que hijos o cuidadores tengan el documento a mano ante cualquier urgencia.

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