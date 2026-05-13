Pánico en otro crucero: un muerto y 1.700 aislados por sospecha de un brote de norovirus

Un crucero con más de 1.700 personas a bordo quedó bajo alerta sanitaria en Francia luego de que decenas de pasajeros presentaran síntomas gastrointestinales y una persona de 90 años muriera durante el trayecto , en un episodio que inicialmente despertó sospechas sobre un posible brote de norovirus.

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El buque pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line y había partido el pasado 6 de mayo desde las Islas Shetland. Durante el recorrido realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a Burdeos (suroeste de Francia), donde permanece atracado mientras avanzan las investigaciones sanitarias.

A bordo viajaban 1.233 pasajeros —principalmente británicos e irlandeses— además de 514 tripulantes. Según informaron autoridades sanitarias francesas, al menos medio centenar de pasajeros comenzaron a sufrir vómitos y diarrea durante la travesía.

Entre los afectados se encontraba la víctima fatal, un hombre de 90 años que murió antes de que el barco llegara al puerto de Brest.

El momento más crítico del episodio ocurrió el 11 de mayo , cuando se registró el pico de casos gastrointestinales mientras la embarcación navegaba frente a las costas francesas.

Crucero de Ambassador Cruise Line Crucero de Ambassador Cruise Line Imagen referencial / Web

Aunque inicialmente se sospechó de un brote de norovirus —un virus altamente contagioso asociado a cuadros gastrointestinales y frecuentes episodios en cruceros—, los primeros análisis realizados a bordo descartaron preliminarmente esa hipótesis.

Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que todavía se realizan estudios complementarios en el centro hospitalario de Burdeos para determinar el origen exacto del cuadro.

Los investigadores tampoco descartan una intoxicación alimentaria como posible causa de los síntomas que afectaron a los pasajeros.

En paralelo, las autoridades francesas buscaron despejar otra preocupación que comenzó a circular en las últimas horas: descartaron cualquier vínculo con el hantavirus, enfermedad que recientemente fue asociada a la muerte de tres pasajeros del MV Hondius, un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

Pese a la situación sanitaria, el clima en el puerto de Burdeos se mantenía relativamente calmo este miércoles. El crucero seguía amarrado sin un operativo visible de aislamiento en tierra y algunos pasajeros incluso se acercaban a las cubiertas para tomar fotografías de la ciudad francesa.

Por el momento, las autoridades no informaron restricciones definitivas sobre la continuidad del viaje. Según el itinerario original, el barco debía partir próximamente rumbo a España, aunque la salida dependerá de la evolución sanitaria y de los resultados de laboratorio.

Qué es el norovirus, la principal sospecha en el crucero de Ambassador Cruise Line

El norovirus, conocido popularmente como la "gripe estomacal" (aunque no tiene relación con el virus de la influenza), es un virus altamente contagioso que representa la causa principal de gastroenteritis aguda en todo el mundo.

Se caracteriza por una aparición repentina y violenta de síntomas, principalmente náuseas, vómitos intensos, diarrea líquida y calambres abdominales. Debido a su capacidad para propagarse rápidamente en entornos cerrados o concurridos, como cruceros, escuelas y hospitales, suele provocar brotes explosivos que afectan a personas de todas las edades.

Gastroenteritis Gastroenteritis Imagen ilustrativa / Web

La transmisión ocurre principalmente a través de la vía fecal-oral, lo que significa que el virus se propaga al consumir alimentos o agua contaminados, tocar superficies infectadas y luego llevarse las manos a la boca, o por el contacto directo con una persona enferma. Es un patógeno notablemente resistente; puede sobrevivir a temperaturas extremas y a muchos desinfectantes comunes, incluyendo algunos geles antibacteriales a base de alcohol.

Además, basta con una cantidad mínima de partículas virales para desencadenar la infección, lo que facilita su dispersión en comunidades.

Aunque la mayoría de las personas se recupera en un periodo de uno a tres días sin tratamiento médico específico, el principal riesgo asociado al norovirus es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las medidas más eficaces incluyen el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la desinfección meticulosa de superficies con soluciones a base de cloro y el manejo higiénico de los alimentos.