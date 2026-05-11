Hantavirus: una mujer francesa que viajaba en el crucero MV Hondius dio positivo y fue internada

Una mujer francesa que viajaba en el crucero MV Hondius dio positivo de hantavirus andino tras regresar a Francia . La pasajera comenzó con síntomas durante el vuelo de repatriación y luego fue internada en un hospital especializado en enfermedades infecciosas.

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Cabe destacar que el brote de hantavirus vinculado al crucero provocó por lo menos ocho casos confirmados o medidas sospechosas, además de tres fallecimientos registrados.

Las autoridades sanitarias francesas también identificaron a 22 contactos estrechos relacionados con los casos detectados. Todos fueron aislados de manera preventiva mientras continúa el seguimiento epidemiológico del brote surgido a bordo del crucero.

La información fue confirmada por la ministra de Salud de Francia, Stephanie Rist. La mujer integraba el grupo de cinco ciudadanos franceses evacuados desde Tenerife , en las Islas Canarias, luego de que se encendieran las alertas sanitarias por contagios vinculados al barco.

Los australianos repatriados del crucero MV Hondius , afectados por el hantavirus, permanecerán en cuarentena en un centro de Perth durante al menos tres semanas.

Cuatro ciudadanos australianos y un residente permanente se encuentran entre los seis pasajeros que partieron de Tenerife, en las Islas Canarias de España, en un vuelo fletado por el Gobierno con destino a Perth, capital del estado de Australia Occidental.

Un ciudadano neozelandés también forma parte del grupo, y los costos de su cuarentena se están negociando. Personal médico realizará el seguimiento durante el trayecto de las seis personas.

El grupo será trasladado al centro de cuarentena de Bullsbrook. Butler señaló que esto cubre parte del período de incubación del hantavirus, que puede ser de hasta 42 días. Las recomendaciones de los responsables de salud pública determinarán si la cuarentena se extiende más allá de las tres semanas.

“El riesgo de hantavirus para la población australiana y mundial sigue siendo bajo”, declaró el Centro Australiano para el Control de Enfermedades en un comunicado el viernes.

Reino Unido tomó medidas: el riesgo también "es bajo"

Un total de veinte ciudadanos británicos evacuados del crucero MV Hondius, afectados por hantavirus, fueron aislados en un hospital del noroeste de Inglaterra tras su regreso el domingo, mientras las autoridades intensificaban las medidas de contención y monitoreo del brote.

Los pasajeros aterrizaron en Manchester a primera hora del día y fueron trasladados en autobús al Hospital Arrowe Park, en Wirral, Merseyside, donde permanecen bajo observación médica durante 72 horas.

En un comunicado conjunto, las autoridades locales indicaron que, si no presentan síntomas, se les permitirá regresar a sus hogares y continuar en autoaislamiento durante otros 42 días.

Como parte de la respuesta más amplia al brote, el Gobierno británico también desplegó un equipo militar y médico especializado en Tristan da Cunha, archipiélago volcánico considerado como el territorio de ultramar habitado más remoto del Reino Unido, ubicado en el Atlántico Sur, después de que un ciudadano británico diera positivo por hantavirus en la isla.

El Gobierno británico afirmó que el riesgo para la población en general seguía siendo “muy bajo”.