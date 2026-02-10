Nuevo DNI 2026: ¿Quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta el trámite este año?

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) puso en marcha este 1 de febrero de 2026 una serie de actualizaciones tecnológicas y de diseño en el Documento Nacional de Identidad (DNI) . El nuevo ejemplar no solo cambia su estética, incorporando símbolos nacionales, sino que suma capas de seguridad criptográfica para alinearse a los estándares internacionales.

Una de las dudas más frecuentes es si el documento actual pierde validez. El Gobierno aclaró que no es obligatorio cambiarlo . Los documentos vigentes siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. La transición al nuevo formato electrónico será progresiva y voluntaria para quienes deseen actualizarlo antes de tiempo.

La normativa vigente establece que el DNI para mayores de 14 años tiene una duración de 15 años . Por lo tanto, durante este 2026 deben renovarlo obligatoriamente quienes lo hayan emitido en 2011 . Además, debe actualizarse en caso de cambio de domicilio, deterioro del documento, robo o extravío .

Es fundamental realizar el trámite a término, ya que un documento vencido impide:

Los menores de entre 5 y 8 años también deben actualizar de forma obligatoria el DNI . A los 14 hay una segunda renovación obligatoria que tiene una duración de 15 años. La fecha de vencimiento del documento figura al frente de la tarjeta.

dni Así es el nuevo DNI.

Cuadro tarifario 2026: ¿cuánto cuesta el DNI?

A partir de febrero de 2026, los valores para la obtención del documento son:

Recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo.

(0 a 6 meses): sin cargo. DNI regular : $7.500.

: $7.500. DNI Exprés (96 horas hábiles): $18.500.

(96 horas hábiles): $18.500. DNI 24 horas : $29.500.

: $29.500. DNI al instante (aeropuertos y lugares específicos): $40.500.

(aeropuertos y lugares específicos): $40.500. DNI para residentes extranjeros: $14.000.

Paso a paso para sacar el turno

Si te encontrás dentro de los grupos que deben renovar o perdiste tu ejemplar, seguí estos pasos:

Sacar turno: Ingresá a la app "Mi Argentina" o al sitio oficial del RENAPER. Elegir oficina: Seleccioná el Registro Civil más cercano a tu domicilio. Presentación: Asistí con la constancia del turno. Si es para un menor de 14 años, debe ir acompañado por su representante legal. Seguimiento: Podés rastrear el envío con el ID de tu trámite en la web de RENAPER. El correo entregará el DNI en tu domicilio.

Cabe destacar que el DNI Digital disponible en la app Mi Argentina mantiene la misma validez legal que el formato físico para acreditar identidad en todo el territorio nacional.

mi argentina dni El DNI de la aplicación "Mi Argentina" tiene la misma validez que el físico dentro del territorio nacional.

Cómo es el nuevo DNI del 2026

El nuevo diseño del DNI incorpora las denominadas medidas de seguridad de "Nivel 1", que son aquellas identificables a simple vista sin necesidad de herramientas especiales. Entre los cambios estéticos y técnicos más destacados se encuentran:

Identidad Nacional: El anverso incluirá una escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representativas del orgullo nacional, el Sol de Mayo, y fondos con imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

El anverso incluirá una escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representativas del orgullo nacional, el Sol de Mayo, y fondos con imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental. Tecnología Antifraude: Sumará un holograma transparente renovado, impresión en iris (arcoíris) y una ventana transparente con imagen fantasma del titular.

Sumará un holograma transparente renovado, impresión en iris (arcoíris) y una ventana transparente con imagen fantasma del titular. Grabado Láser: Todos los datos personales y la fotografía se grabarán íntegramente mediante tecnología láser sobre la tarjeta de policarbonato, lo que dificulta cualquier intento de adulteración.

Todos los datos personales y la fotografía se grabarán íntegramente mediante tecnología láser sobre la tarjeta de policarbonato, lo que dificulta cualquier intento de adulteración. Menores de edad: A partir de ahora, los menores de 14 años recibirán un ejemplar con las mismas características que el de los adultos. Para los niños menores de 5 años, se mantendrá el espacio para la firma de padres o tutores.