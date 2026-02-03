Lanzaron el nuevo DNI digital: Milei y funcionarios del Gabinete fueron los primeros en tramitarlo

Autoridades del Gobierno Nacional participaron de la presentación de los nuevos diseños para los documentos nacionales que comienzan a regir a partir de febrero.

Javier Milei participó este martes en la presentación del nuevo DNI electrónico y cambios en el pasaporte argentino.

En el marco de la medida anunciada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Javier Milei y funcionarios del Gabinete ya cuentan con la nueva documentación.

A partir del mes de febrero, comenzaron a regir los cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La medida tiene como objetivo principal reforzar la seguridad, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema documental nacional bajo estándares internacionales.

Ambos documentos se inscriben en un proceso de modernización integral del sistema de identificación argentino impulsado por el Gobierno Nacional, que incorpora… pic.twitter.com/1XCR2PRpeM — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 3, 2026 Javier Milei presentó el DNI electrónico El presidente Javier Milei, este martes, encabezó la presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y la actualización del pasaporte argentino. El acto se llevó a cabo en Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno.

El jefe de Estado fue el encargado de llevar a cabo la ceremonia. En la misma estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

karina Milei Nuevo diseño del DNI El proceso de modernización integral del sistema de identificación argentino fue impulsado por el Gobierno Nacional. El nuevo diseño del DNI incorpora las denominadas medidas de seguridad de "Nivel 1", que son aquellas identificables a simple vista sin necesidad de herramientas especiales. A partir de esto, el Gobierno asegura que estas medidas hacen que sea “ prácticamente imposible la falsificación” .

Entre los cambios estéticos y técnicos más destacados se encuentran: Identidad Nacional: El anverso incluirá una escarapela argentina enmarcando el retrato, tres estrellas representativas del orgullo nacional, el Sol de Mayo, y fondos con imágenes de glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

Tecnología Antifraude: Sumará un holograma transparente renovado, impresión en iris (arcoíris) y una ventana transparente con imagen fantasma del titular.

Grabado Láser: Todos los datos personales y la fotografía se grabarán íntegramente mediante tecnología láser sobre la tarjeta de policarbonato, lo que dificulta cualquier intento de adulteración.

Menores de edad: A partir de ahora, los menores de 14 años recibirán un ejemplar con las mismas características que el de los adultos. Para los niños menores de 5 años, se mantendrá el espacio para la firma de padres o tutores. Por su parte, el Pasaporte también se actualiza al máximo nivel global. Incluye páginas de policarbonato, grabado láser y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles que impiden su adulteración. Las principales novedades son: Durabilidad: Se incorpora una hoja de datos fabricada en policarbonato, mucho más resistente al desgaste y al paso del tiempo.

Seguridad: Contará con 34 páginas con diseños de seguridad en tres niveles, incluyendo microimpresiones y fondos de seguridad complejos (guilloches).

Grabado de datos: Al igual que el DNI, la personalización se realizará mediante grabado láser.