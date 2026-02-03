Lanzaron el nuevo DNI digital: Milei y funcionarios del Gabinete fueron los primeros en tramitarlo

En el marco de la medida anunciada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Javier Milei y funcionarios del Gabinete ya cuentan con la nueva documentación.
Autoridades del Gobierno Nacional participaron de la presentación de los nuevos diseños para los documentos nacionales que comienzan a regir a partir de febrero.
En el marco de la medida anunciada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Javier Milei y funcionarios del Gabinete ya cuentan con la nueva documentación.
A partir del mes de febrero, comenzaron a regir los cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte argentino. La medida tiene como objetivo principal reforzar la seguridad, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema documental nacional bajo estándares internacionales.
El presidente Javier Milei, este martes, encabezó la presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y la actualización del pasaporte argentino. El acto se llevó a cabo en Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios del Gobierno.
El jefe de Estado fue el encargado de llevar a cabo la ceremonia. En la misma estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.
El proceso de modernización integral del sistema de identificación argentino fue impulsado por el Gobierno Nacional. El nuevo diseño del DNI incorpora las denominadas medidas de seguridad de "Nivel 1", que son aquellas identificables a simple vista sin necesidad de herramientas especiales. A partir de esto, el Gobierno asegura que estas medidas hacen que sea “ prácticamente imposible la falsificación” .
Entre los cambios estéticos y técnicos más destacados se encuentran:
Por su parte, el Pasaporte también se actualiza al máximo nivel global. Incluye páginas de policarbonato, grabado láser y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles que impiden su adulteración.
Las principales novedades son: