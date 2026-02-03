Javier Milei se prepara para firmar y enviar al Congreso el acuerdo UE-Mercosur

El presidente Javier Milei firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y se prepara para enviarlo al Congreso .

Desde el ministerio d Relaciones exteriores, que preside Pablo Quirno, finalizaron la revisión del texto , que ya se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia para la validación final.

Según indicaron fuentes nacionales, “La idea es que se mande en las próximas horas” y desde el Gobierno aseguraron que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados. La definición forma parte de la estrategia del oficialismo para acelerar el tratamiento parlamentario . Lo estableció la mesa política, que se volverá a reunir este miércoles a las 10.

La revisión técnica estuvo a cargo de Cancillería, que recién en las últimas horas terminó la versión definitiva del texto firmado por los países del bloque para que se envíe al Congreso.

Fuentes oficiales explicaron que el envío se demoró por cuestiones formales vinculadas a la traducción del acuerdo durante la presidencia pro tempore de Paraguay. “Se retrasó por temas de traducción en Paraguay. Recién ayer el texto final fue distribuido a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países integrantes”, contaron.

En el Ejecutivo remarcan que se trata de un paso administrativo que ya quedó superado y que habilita el inicio del circuito.

La firma del acuerdo será tratada en las sesiones extraordinarias

La decisión de avanzar con la ratificación se mantiene pese al freno dispuesto por el Parlamento Europeo, que resolvió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para analizar su compatibilidad con los tratados del bloque. En el Gobierno le bajan el tono a la medida y sostienen que no impide que la Argentina continúe con su propio proceso de aprobación.

En el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para sancionar el acuerdo en ambas cámaras. El poroteo incluye aliados provinciales y sectores dialoguistas de la oposición.

Además, la ratificación del tratado fue definida como una prioridad política de corto plazo y formará parte del temario de extraordinarias.

El mandatario anunció que no esperará al inicio de las sesiones en marzo, sino que remitirá el texto al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026.

El Congreso argentino deberá votar el texto por la aceptación o el rechazo total, sin posibilidad de introducir modificaciones al acuerdo ya firmado.

El objetivo de la Casa Rosada es que la Argentina se convierta en uno de los primeros países del Mercosur en ratificar el tratado, con la mira puesta en una eventual aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea.

La principal disputa que presenta Europa está en la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento sobre este tipo de cuestiones pueden demorar el proceso entre 18 y 24 meses. En Balcarce 50 reconocen las observaciones formales del bloque europeo, pero las relativizan. “Hay que mandarlo cuanto antes”, sintetizan en el oficialismo, donde apuestan a un trámite “express”.