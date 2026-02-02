2 de febrero de 2026 - 23:50

Fátima Florez habló de su vínculo con Milei tras la performance en Mar del Plata: "No me gustan las etiquetas"

La humorista elogió la performance del Presidente en el Teatro Roxy y evitó ponerle rótulos al vínculo que los une.

Entre elogios y humor, Fátima Florez se refirió a su relación con el presidente.

Entre elogios y humor, Fátima Florez se refirió a su relación con el presidente.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La humorista Fátima Florez habló públicamente sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, luego de la reciente participación del mandatario en su espectáculo teatral en Mar del Plata. Lo hizo este lunes en una entrevista televisiva, donde combinó elogios, humor y definiciones personales.

Leé además

Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
La respuesta de Lali Espósito a Milei y los libertarios que la atacan: “No me permito que...”

Lali Espósito reaccionó con ironía tras conocer que Javier Milei escucha sus canciones: "Payaso"

Por Redacción Espectáculos

Durante la charla, Florez se refirió a la actuación de Milei sobre el escenario del Teatro Roxy, donde interpretó el tema “Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos. “Cantó muy bien”, afirmó la artista, y agregó que Juanse, líder de la banda, le envió un mensaje al Presidente para felicitarlo por su desempeño.

En un tramo más distendido de la entrevista, y en medio de una imitación del mandatario realizada por Ariel Tarico, Florez lanzó una frase con tono humorístico que generó repercusión: “¿Hubo una noche de hotel o no hubo una noche de hotel? Mirá que soy una mujer”, dijo con picardía, en alusión a la letra de la canción interpretada.

Embed

Ya fuera del registro humorístico, la capocómica aseguró que mantiene una excelente relación con el Presidente, aunque evitó dar precisiones sobre su situación sentimental. “No me gustan las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos… me ahogan esas cosas”, sostuvo.

En esa línea, profundizó su mirada sobre los vínculos personales: “Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años”, explicó. Además, se definió como una persona “honesta y leal”, y remarcó que esos valores suelen ser reconocidos en sus relaciones.

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy
Javier Milei junto a F&aacute;tima Fl&oacute;rez en el teatro Roxy.

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

La participación de Milei en el espectáculo se dio el martes pasado, cuando el Presidente visitó Mar del Plata como parte del denominado “Tour de la Gratitud”. Allí asistió al show Fátima Universal, donde fue ovacionado por el público desde su ingreso a la sala.

El momento más esperado ocurrió hacia el final de la función, cuando el mandatario subió al escenario junto a la humorista. Tras un intercambio distendido y cómplice, ambos realizaron la performance musical que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei junto a Fátima Flórez en el teatro Roxy.

Javier Milei cantó en el teatro Roxy: puertas adentro fue ovacionado pero a la salida recibió insultos

Por Redacción Política
Detuvieron a un hombre tras un incidente durante la salida de Milei del Teatro Roxy.

Tensión en la salida de Milei del Teatro Roxy: un hombre fue detenido por amenazas

Por Redacción Política
Javier Milei en la Derecha Fest, edición 2025.

Milei en Mar del Plata: encabezará la Derecha Fest y luego cantará con Fátima Florez en el teatro

Por Redacción Política
Fabián Doman anunció que fue desvinculado de A24.

Fabián Doman confirmó que no seguirá en A24 y apuntó contra la conducción del canal

Por Redacción Espectáculos