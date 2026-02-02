Fátima Florez habló de su vínculo con Milei tras la performance en Mar del Plata: "No me gustan las etiquetas"

La humorista Fátima Florez habló públicamente sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, luego de la reciente participación del mandatario en su espectáculo teatral en Mar del Plata. Lo hizo este lunes en una entrevista televisiva, donde combinó elogios, humor y definiciones personales.
Durante la charla, Florez se refirió a la actuación de Milei sobre el escenario del Teatro Roxy, donde interpretó el tema “Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos. “Cantó muy bien”, afirmó la artista, y agregó que Juanse, líder de la banda, le envió un mensaje al Presidente para felicitarlo por su desempeño.
En un tramo más distendido de la entrevista, y en medio de una imitación del mandatario realizada por Ariel Tarico, Florez lanzó una frase con tono humorístico que generó repercusión: “¿Hubo una noche de hotel o no hubo una noche de hotel? Mirá que soy una mujer”, dijo con picardía, en alusión a la letra de la canción interpretada.
Fátima Florez en SUVM: "Fue una semana atípica por el hecho de que un presidente visite el show de su ex. Surgió de él la idea de cantar y lo hizo muy bien". pic.twitter.com/2PHP6TRCM7
Ya fuera del registro humorístico, la capocómica aseguró que mantiene una excelente relación con el Presidente, aunque evitó dar precisiones sobre su situación sentimental. “No me gustan las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos… me ahogan esas cosas”, sostuvo.
En esa línea, profundizó su mirada sobre los vínculos personales: “Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años”, explicó. Además, se definió como una persona “honesta y leal”, y remarcó que esos valores suelen ser reconocidos en sus relaciones.
La participación de Milei en el espectáculo se dio el martes pasado, cuando el Presidente visitó Mar del Plata como parte del denominado “Tour de la Gratitud”. Allí asistió al show Fátima Universal, donde fue ovacionado por el público desde su ingreso a la sala.
El momento más esperado ocurrió hacia el final de la función, cuando el mandatario subió al escenario junto a la humorista. Tras un intercambio distendido y cómplice, ambos realizaron la performance musical que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.