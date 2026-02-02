Fátima Florez habló de su vínculo con Milei tras la performance en Mar del Plata: "No me gustan las etiquetas"

La humorista elogió la performance del Presidente en el Teatro Roxy y evitó ponerle rótulos al vínculo que los une.

La humorista Fátima Florez habló públicamente sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, luego de la reciente participación del mandatario en su espectáculo teatral en Mar del Plata. Lo hizo este lunes en una entrevista televisiva, donde combinó elogios, humor y definiciones personales.

Durante la charla, Florez se refirió a la actuación de Milei sobre el escenario del Teatro Roxy, donde interpretó el tema “Rock del Gato”, de Los Ratones Paranoicos. “Cantó muy bien”, afirmó la artista, y agregó que Juanse, líder de la banda, le envió un mensaje al Presidente para felicitarlo por su desempeño.

En un tramo más distendido de la entrevista, y en medio de una imitación del mandatario realizada por Ariel Tarico, Florez lanzó una frase con tono humorístico que generó repercusión: “¿Hubo una noche de hotel o no hubo una noche de hotel? Mirá que soy una mujer”, dijo con picardía, en alusión a la letra de la canción interpretada.

Embed Fátima Florez en SUVM: "Fue una semana atípica por el hecho de que un presidente visite el show de su ex. Surgió de él la idea de cantar y lo hizo muy bien". pic.twitter.com/2PHP6TRCM7 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 3, 2026 Ya fuera del registro humorístico, la capocómica aseguró que mantiene una excelente relación con el Presidente, aunque evitó dar precisiones sobre su situación sentimental. “No me gustan las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos… me ahogan esas cosas”, sostuvo.

En esa línea, profundizó su mirada sobre los vínculos personales: “Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años”, explicó. Además, se definió como una persona “honesta y leal”, y remarcó que esos valores suelen ser reconocidos en sus relaciones.