La última película de Chuck Norris todavía no se ha estrenado: ¿su muerte adelanta el lanzamiento?

El actor estadounidense murió este viernes a la espera que su última participación en cine viera la luz.

La muerte de Chuck Norris a los 86 años se ha convertido en una de las noticias más impactantes del año. El actor conocido por ser todo un símbolo del cine de acción, es reconocido a nivel mundial por su papel en películas como El furor del dragón y Delta Force.

Su salud y prestigio hicieron que Norris, a sus más de 80 años, siguiera trabajando como actor, encabezando grandes proyectos.

Su último trabajo es 'Zombie Plane‘, una película de zombies que mezcla acción y comedia y en la que Chuck Norris se interpretaba a sí mismo. Una cinta que iba a estrenarse en los cines de Australia a lo largo de 2026, pero que no se estaba anunciada para ningún otro territorio, aunque ahora el fallecimiento del actor puede cambiar por completo la situación.

Embed - Zombie Plane starring Vanilla Ice - Trailer Una última película que todavía no tiene fecha de estreno La película ‘Zombie Plane’ que no apunta a estar entre las más destacadas de su carrera, pero que ahora es toda una curiosidad debida a que es el último film en el que ha participado Chuck Norris, y lo hace junto a una antigua estrella de la música como Vanilla Ice.