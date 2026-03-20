20 de marzo de 2026 - 13:02

La última película de Chuck Norris todavía no se ha estrenado: ¿su muerte adelanta el lanzamiento?

El actor estadounidense murió este viernes a la espera que su última participación en cine viera la luz.

La última película de Chuck Norris todavía no se ha estrenado.

La última película de Chuck Norris todavía no se ha estrenado.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La muerte de Chuck Norris a los 86 años se ha convertido en una de las noticias más impactantes del año. El actor conocido por ser todo un símbolo del cine de acción, es reconocido a nivel mundial por su papel en películas como El furor del dragón y Delta Force.

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Su salud y prestigio hicieron que Norris, a sus más de 80 años, siguiera trabajando como actor, encabezando grandes proyectos.

Su último trabajo es 'Zombie Plane‘, una película de zombies que mezcla acción y comedia y en la que Chuck Norris se interpretaba a sí mismo. Una cinta que iba a estrenarse en los cines de Australia a lo largo de 2026, pero que no se estaba anunciada para ningún otro territorio, aunque ahora el fallecimiento del actor puede cambiar por completo la situación.

Embed - Zombie Plane starring Vanilla Ice - Trailer

Una última película que todavía no tiene fecha de estreno

La película ‘Zombie Plane’ que no apunta a estar entre las más destacadas de su carrera, pero que ahora es toda una curiosidad debida a que es el último film en el que ha participado Chuck Norris, y lo hace junto a una antigua estrella de la música como Vanilla Ice.

La sinopsis de la película dice lo siguiente: “Cuando los pasajeros de un avión que vuela de Sydney a Los Ángeles se infectan con nuevas cepas de virus zombies, Vanilla Ice y Sophie Monk se ven obligados a unirse para contener el contagio antes de que la Fuerza Aérea de EE. UU. lo elimine del cielo”.

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