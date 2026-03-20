20 de marzo de 2026 - 11:19

Murió el legendario actor Chuck Norris a los 86 años

La figura icónica del cine y la cultura popular protagonizó "The Way of the Dragon" junto a Bruce Lee, así como la serie "Walker, Texas Ranger", entre otros éxitos.

Murió Chuck Norris a los 86 años

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Murió Chuck Norris a los 86 años

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Bruce Lee y Chuck Norris en The Way of the Dragon (1972)

Bruce Lee y Chuck Norris en "The Way of the Dragon" (1972)

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Murió Chuck Norris a los 86 años

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Chuck Norris, el famoso artista marcial y actor estadounidense de películas como " The Way of the Dragon" (1972), "Missing in Action" (1984) y "The Delta Force" (1986), falleció este viernes a los 86 años, según confirmó la familia y replicó el medio de farándula TMZ.

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Murió Chuck Norris a los 86 años
Murió Chuck Norris a los 86 años

Murió Chuck Norris a los 86 años

Norris será recordado por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como "The Way of the Dragon" (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva "Walker, Texas Ranger" (1993-2001).

También se volvió una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos "Chuck Norris facts", memes, frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en las redes sociales.

Durante varios años fue campeón mundial de karate y fundó su propio estilo de lucha llamado Chun Kuk Do.

Bruce Lee y Chuck Norris en "The Way of the Dragon" (1972)
Bruce Lee y Chuck Norris en

Bruce Lee y Chuck Norris en "The Way of the Dragon" (1972)

Norris estaba prácticamente alejado de la actuación durante las últimas décadas, a excepción de algunos papeles menores en películas como "Los Indestructibles 2" (2012), filme en el que se reunían en pantallas varios ídolos vintage del cine de acción.

Nacido en Oklahoma en 1940, Norris sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1958 y 1962. Norris se casó dos veces. Tuvo cinco hijos, entre ellos el actor Mike Norris y el piloto de NASCAR Eric Norris.

En los últimos años había perdido a varios seres queridos, entre ellos su madre, que murió en 2024, y su primera esposa, Dianne Holechek, que falleció en diciembre.

El intérprete aseguraba sentirse en plena forma, bromeando con que él "no envejece, sino que sube de nivel".

Murió Chuck Norris a los 86 años
Murió Chuck Norris a los 86 años

Murió Chuck Norris a los 86 años

La despedida de la familia de Chuck Norris

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza", dice el comunicado publicado este viernes por la mañana.

Murió Chuck Norris a los 86 años
Murió Chuck Norris a los 86 años

Murió Chuck Norris a los 86 años

"Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas", destacaron.

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Embed - Chuck Norris intro - The Way Of The Dragon

"Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos", expresaron.

"Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización; estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros", concluyeron los familiares del actor.

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