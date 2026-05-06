El DJ Guilherme Peixoto en Mendoza: este miércoles salen a la venta las entradas

El fenómeno que combina fe, música electrónica y multitudes ya tiene fecha en Mendoza. El sacerdote y DJ portugués Padre Guilherme Peixoto se presentará el 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol, en el departamento de Junín, con un show que promete convertir el Predio Principal en una experiencia espiritual.

La cita será en un espacio muy conocido por los mendocinos, ya que allí confluyen propuestas musicales masivas y festivales que convocan a miles de personas, como el Encuentro de las Naciones. En ese escenario, el Padre Guilherme desplegará su particular propuesta: sets de música electrónica que dialogan con mensajes de fe, esperanza y comunidad.

La venta de entradas comenzará este miércoles 6 de mayo a las 12 en Entradaweb.com, con tickets generales a $32.000. Además, la organización informó que habrá facilidades de pago con hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard de todos los bancos.

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Quién es Guilherme Peixoto Pero, ¿quién es el Padre Guilherme y por qué su figura genera tanto interés? Nacido en Portugal, Guilherme Peixoto es sacerdote católico y, al mismo tiempo, DJ. Su historia comenzó casi como una curiosidad: musicalizaba encuentros juveniles y eventos parroquiales, hasta que su propuesta empezó a viralizarse. Con el tiempo, su nombre cruzó fronteras y terminó convirtiéndose en una figura global dentro de un fenómeno que mezcla espiritualidad y cultura electrónica.