6 de mayo de 2026 - 10:19

El DJ Guilherme Peixoto en Mendoza: este miércoles salen a la venta las entradas

El 10 de octubre, Guilherme Peixoto, el popular sacerdote DJ, llegará a Junín. Cómo comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El fenómeno que combina fe, música electrónica y multitudes ya tiene fecha en Mendoza. El sacerdote y DJ portugués Padre Guilherme Peixoto se presentará el 10 de octubre en el Parque Dueño del Sol, en el departamento de Junín, con un show que promete convertir el Predio Principal en una experiencia espiritual.

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La cita será en un espacio muy conocido por los mendocinos, ya que allí confluyen propuestas musicales masivas y festivales que convocan a miles de personas, como el Encuentro de las Naciones. En ese escenario, el Padre Guilherme desplegará su particular propuesta: sets de música electrónica que dialogan con mensajes de fe, esperanza y comunidad.

La venta de entradas comenzará este miércoles 6 de mayo a las 12 en Entradaweb.com, con tickets generales a $32.000. Además, la organización informó que habrá facilidades de pago con hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard de todos los bancos.

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Quién es Guilherme Peixoto

Pero, ¿quién es el Padre Guilherme y por qué su figura genera tanto interés? Nacido en Portugal, Guilherme Peixoto es sacerdote católico y, al mismo tiempo, DJ. Su historia comenzó casi como una curiosidad: musicalizaba encuentros juveniles y eventos parroquiales, hasta que su propuesta empezó a viralizarse. Con el tiempo, su nombre cruzó fronteras y terminó convirtiéndose en una figura global dentro de un fenómeno que mezcla espiritualidad y cultura electrónica.

Su consagración internacional llegó tras su participación en eventos vinculados a la Iglesia y, especialmente, luego de su paso por celebraciones multitudinarias donde logró conectar con públicos jóvenes a través de sets que van desde el house melódico hasta el techno.

Esto lo llevó a recibir el reconocimiento de la Iglesia por su forma de vincular la fe con los jóvenes. En Argentina esto tuvo un momento especial el pasado 18 de abril, cuando convocó a miles de personas a la Plaza de Mayo, en conmemoración al Papa Francisco a un año de su fallecimiento.

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