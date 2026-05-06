Netflix anunció el live action de un exitoso animé: la primera temporada tendrá 7 episodios

Netflix puso en marcha la producción uno de sus proyectos más ambiciosos dentro del animé . Con una inversión importante, la plataforma busca replicar el éxito que tuvo con “One Piece” y anunció el live action de una nueva serie.

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“Solo Leveling” es una de las franquicias más populares surgidas del manhwa coreano que luego fue adaptado al animé y se convirtió en un fenómeno internacional. Ahora, la historia dará el salto al live action con una serie de siete episodios, de duración extensa, que prometen acción, efectos visuales de alto nivel y una narrativa más desarrollada.

La trama seguirá a Sung Jinwoo, un cazador considerado el más débil dentro de un mundo donde existen portales hacia mazmorras llenas de monstruos. Tras un evento traumático que cambia su destino, obtiene una habilidad única que le permite subir de nivel, algo que ningún otro humano puede hacer.

A partir de ese momento, su vida cambia por completo: de ser el eslabón más bajo pasará a enfrentarse a amenazas cada vez más poderosas, en una evolución marcada por combates, secretos y un crecimiento constante que es clave en el atractivo de la historia.

El protagonista será Byeon Woo-seok, actor surcoreano que interpretará a Sung Jinwoo en esta adaptación. La producción también contará con Lee So-hee en el papel de Cha Haein y Kang You-seok como Jinho.

Un despliegue técnico con ambición global en Netflix

Los actores del nuevo live action de Netflix. Los actores del nuevo live action de Netflix. gentileza

Uno de los puntos más destacados de la producción será el trabajo en efectos visuales. Netflix ya anticipó que contará con un equipo internacional especializado en VFX para recrear criaturas, escenarios fantásticos y escenas de combate con un estándar superior al habitual en este tipo de series.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, todo indica que el live action de "Solo Leveling" llegaría al catálogo recién en 2027.