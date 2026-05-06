6 de mayo de 2026 - 10:29

Netflix anunció el live action de un exitoso animé: la primera temporada tendrá 7 episodios

La producción, que fue un éxito en su versión animada, intentará replicar el éxito de "One Piece" en la misma plataforma.

el nuevo live action de un animé que llegará a Netflix.

el nuevo live action de un animé que llegará a Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Solo Leveling” es una de las franquicias más populares surgidas del manhwa coreano que luego fue adaptado al animé y se convirtió en un fenómeno internacional. Ahora, la historia dará el salto al live action con una serie de siete episodios, de duración extensa, que prometen acción, efectos visuales de alto nivel y una narrativa más desarrollada.

"Solo Leveling" es el nuevo live action de netflix.

"Solo Leveling" es el nuevo live action de netflix.

De qué tratará el live action de "Solo Leveling" en Netflix

La trama seguirá a Sung Jinwoo, un cazador considerado el más débil dentro de un mundo donde existen portales hacia mazmorras llenas de monstruos. Tras un evento traumático que cambia su destino, obtiene una habilidad única que le permite subir de nivel, algo que ningún otro humano puede hacer.

Embed - Solo Leveling en ESPAÑOL | TRÁILER OFICIAL

A partir de ese momento, su vida cambia por completo: de ser el eslabón más bajo pasará a enfrentarse a amenazas cada vez más poderosas, en una evolución marcada por combates, secretos y un crecimiento constante que es clave en el atractivo de la historia.

El protagonista será Byeon Woo-seok, actor surcoreano que interpretará a Sung Jinwoo en esta adaptación. La producción también contará con Lee So-hee en el papel de Cha Haein y Kang You-seok como Jinho.

Un despliegue técnico con ambición global en Netflix

Los actores del nuevo live action de Netflix.
Los actores del nuevo live action de Netflix.

Los actores del nuevo live action de Netflix.

Uno de los puntos más destacados de la producción será el trabajo en efectos visuales. Netflix ya anticipó que contará con un equipo internacional especializado en VFX para recrear criaturas, escenarios fantásticos y escenas de combate con un estándar superior al habitual en este tipo de series.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, todo indica que el live action de "Solo Leveling" llegaría al catálogo recién en 2027.

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