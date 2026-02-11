Netflix lanzó tráiler de "One Piece" y confirma fecha de estreno de la segunda temporada del live action

Basada en el manga más vendido de todos los tiempos en Japón, con más de 100 volúmenes y 500 millones de copias vendidas, la historia sigue a Monkey D. Luffy en su búsqueda del legendario tesoro One Piece para convertirse en el Rey de los Piratas.
La franquicia tiene una enorme base de fans global y multigeneracional, y la adaptación live action de Netflix promete respetar la épica aventura de alta mar mientras introduce nuevos desafíos y enemigos.
La acción que traerá la temporada 2 de "One Piece"
El avance muestra con detalle las nuevas locaciones que recorrerá la tripulación: Loguetown, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, entre otras. Además, Netflix revela los regresos de personajes icónicos del manga de Eiichiro Oda: Jeff Ward como Buggy, Yonda Thomas como Igaram, Katey Sagal como la doctora Kureha, Rob Colletti como Wapol y Mark Karelik como el doctor Hiriluk, junto con los miembros de Baroque Works, la organización de mercenarios que se perfila como principal antagonista de esta nueva etapa.
Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
Los protagonistas de la primera temporada vuelven a bordo: Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar y Charithra Chandran. Netflix apuesta a mantener la química y el carisma que conquistó al público en los primeros capítulos, combinando un estilo visual que mezcla realismo y elementos campy, fiel al espíritu del manga original.
Qué esperar de la segunda temporada de One Piece
En esta nueva etapa, los Sombrero de Paja se enfrentarán a adversarios más feroces y misiones más peligrosas que nunca. Cada isla visitada será un terreno impredecible lleno de peligro y maravillas. La segunda temporada promete más acción, aventura y desafíos mientras Luffy y su tripulación avanzan hacia el tesoro más grande del mundo.
Netflix ya confirmó que la tercera temporada se encuentra en producción, asegurando que la travesía del Going Merry continuará más allá de estos nuevos episodios.
Fecha de estreno de One Piece, temporada 2 en Netflix
Netflix confirmó que los nuevos episodios podrán verse a partir del 10 de marzo.