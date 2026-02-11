Netflix lanzó tráiler de "One Piece" y confirma fecha de estreno de la segunda temporada del live action

Netflix pone fecha al estreno de una de las series de ciencia ficción espacial más largas de la historia

Con 76 capítulos: el adictivo thriller de una banda criminal familiar que llegó a Netflix

Basada en el manga más vendido de todos los tiempos en Japón, con más de 100 volúmenes y 500 millones de copias vendidas, la historia sigue a Monkey D. Luffy en su búsqueda del legendario tesoro One Piece para convertirse en el Rey de los Piratas.

La franquicia tiene una enorme base de fans global y multigeneracional, y la adaptación live action de Netflix promete respetar la épica aventura de alta mar mientras introduce nuevos desafíos y enemigos.

El avance muestra con detalle las nuevas locaciones que recorrerá la tripulación: Loguetown, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, entre otras. Además, Netflix revela los regresos de personajes icónicos del manga de Eiichiro Oda: Jeff Ward como Buggy, Yonda Thomas como Igaram, Katey Sagal como la doctora Kureha, Rob Colletti como Wapol y Mark Karelik como el doctor Hiriluk , junto con los miembros de Baroque Works, la organización de mercenarios que se perfila como principal antagonista de esta nueva etapa.

Los protagonistas de la primera temporada vuelven a bordo: Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar y Charithra Chandran. Netflix apuesta a mantener la química y el carisma que conquistó al público en los primeros capítulos, combinando un estilo visual que mezcla realismo y elementos campy, fiel al espíritu del manga original.

Qué esperar de la segunda temporada de One Piece

En esta nueva etapa, los Sombrero de Paja se enfrentarán a adversarios más feroces y misiones más peligrosas que nunca. Cada isla visitada será un terreno impredecible lleno de peligro y maravillas. La segunda temporada promete más acción, aventura y desafíos mientras Luffy y su tripulación avanzan hacia el tesoro más grande del mundo.

"One piece" animé vs live action. "One piece" animé vs live action. gentileza

Netflix ya confirmó que la tercera temporada se encuentra en producción, asegurando que la travesía del Going Merry continuará más allá de estos nuevos episodios.

Fecha de estreno de One Piece, temporada 2 en Netflix

Netflix confirmó que los nuevos episodios podrán verse a partir del 10 de marzo.