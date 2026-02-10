Llega a Netflix "El asesino de TikTok": el documental sobre un caso real ocurrido en España

La plataforma Netflix anunció el estreno del nuevo serie documental “El asesino de TikTok ” , una producción que cuenta un caso real ocurrido en España y que trata de la desaparición de una mujer luego de haber estado en contacto con un asesino en serie.

Con ocho episodios, Netflix lanza una serie que combina comedia y un robo a un banco

A través de dos episodios, la serie relata la desaparición de Esther Estepa , una mujer de 42 años que coincidió durante un viaje con José Jurado Montilla , un viajero que recorría España y compartía vídeos de sus visitas en su cuenta de TikTok. La serie se apoya en material de archivo, testimonios y entrevistas con personas cercanas a la víctima para reconstruir la investigación.

"El asesino de TikTok" , está dirigida por Héctor Muniente, realizador detrás de American Greyhounds y Gustavo Bueno. Se trata de una producción de iZen Documentales, con la producción ejecutiva de Arantza Sánchez (Grupo iZen), César Martí (NewCo) y Santi Aguado (CAPA).

En el año 2023, Esther Estepa desapareció luego de emprender un viaje en el cual coincidió con el creador de contenido. Ante la falta de respuestas de parte de la mujer de 42 años, su familia y su entorno inician su propia búsqueda , reconstruyendo sus últimos pasos a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales que permanecen disponibles incluso después de su desaparición. La joven sevillana fue vista por última vez en Gandía en agosto de 2023.

Según la investigación, José Jurado Montilla, conocido en redes bajo el nombre de usuario de Dinamita Montilla, habría asesinado a Esther. La tragedia se confirmó con el hallazgo del cuerpo en junio de 2024 cerca de una carretera entre Gandía y Valencia. Montilla aparecía en una de las últimas fotografías de la fallecida, tan solo dos días antes de desaparecer.

El acusado llegó incluso a realizar una videollamada con la madre de Estepa para ofrecerse a ayudar en la búsqueda y subió vídeos a sus redes sociales en los que recreaba los pasos dados junto a su supuesta amiga, asegurando que la echaba de menos y que seguía buscándola.

A pesar de las acusaciones y las pruebas en su contra, Montilla negó el crimen y declaró ante la Justicia que mantenía una relación sentimental secreta con la mujer, una hipótesis que fue perdiendo sustento mientras avanzaban las investigaciones, que también incluyeron indicios de una agresión sexual previa al fallecimiento.

Antecedentes del asesino

En los 80, Dinamita Montilla asesinó al menos a cuatro personas , entre ellas un turista alemán, otro inglés y dos españoles. Su estrategia se basaba en primero hacerse amigo y generar confianza de excursionista y viajeros y luego asesinarlos con armas blancas o de fuego.

En mayo de 2024, Montilla, fue detenido en un bar de la pedanía de Valdebótoa, en la provincia de Badajoz, acusado del asesinato de una joven de 21 años en 2022.

La detención se produjo tras una investigación que logró vincular su ADN con pruebas encontradas en la escena del crimen, sumadas a sus antecedentes penales.