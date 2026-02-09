Con 3 temporadas en Netflix: la serie de ciencia ficción que es una joya oculta para empezar la semana

Estrenada en 2016 , " Viajeros " fue pionera en batir récords globales en Netflix , pero hoy descansa como una de las "joyas perdidas" del catálogo. En un escenario saturado de estrenos olvidables , volver a esta historia de conciencias enviadas desde un futuro agónico es la oportunidad perfecta para entender por qué la crítica la amó.

Con 12 episodios en Netflix: la serie española que destronó a "La casa de papel" lidera el ranking mundial

La trama de esta producción plantea un dilema moral electrizante: en un futuro distópico donde la humanidad está al borde de la extinción, un grupo de personas logra enviar su mente al pasado. Lo hacen ocupando específicamente los cuerpos de individuos que están a punto de morir para intentar cambiar el curso de los hechos.

Estos "viajeros", a quienes se les asignan números en lugar de nombres, deben asumir misiones secretas en el siglo XXI bajo la supervisión de un sistema central llamado "El Director" . Al ocupar estas identidades, los protagonistas se ven obligados a navegar en vidas cotidianas que no les pertenecen.

El equipo central está liderado por Grant MacLaren (interpretado por Eric McCormack ), un agente del FBI que debe equilibrar su misión crítica con las demandas éticas de sus decisiones. A su lado, otros miembros enfrentan desafíos personales extremos al vivir como personas cuyas realidades originales eran totalmente opuestas a las suyas.

Una madre soltera que lucha por su familia.

que lucha por su familia. Un atleta juvenil con un futuro incierto.

con un futuro incierto. Una madre separada enfrentando sus propios conflictos.

enfrentando sus propios conflictos. Un joven con graves problemas de adicción.

Aunque la premisa se apoya en la ciencia ficción y la acción, su verdadera potencia reside en el drama humano. Cada misión pone a prueba a los personajes, obligándolos a decidir si el fin de salvar a la especie justifica los medios y cuánto pueden interferir en la vida de sus anfitriones.

image

Por qué es una "joya perdida" con 100% de aprobación

No es habitual que una serie logre un consenso tan absoluto. La primera temporada de "Viajeros" alcanzó una valoración del 100% en Rotten Tomatoes entre los críticos especializados. Sin embargo, a pesar de haber batido récords de visualización en su estreno, los buenos números no fueron suficientes para mantenerla en la plataforma por mucho tiempo.

image

La serie fue cancelada de forma abrupta tras completar tres temporadas, dejando a los espectadores con un final que no logró convencer a los fans más acérrimos. Aun así, la profundidad de sus preguntas sobre la naturaleza humana y lo impredecible de las emociones la convierten en una pieza superior a la media de lo que se encuentra hoy en el catálogo.

Ver "Viajeros" hoy es una oportunidad para entender que, incluso con la capacidad de alterar el pasado, las relaciones humanas siguen siendo el factor más difícil de controlar. Si buscás una historia de tiempos cruzados y misiones imposibles para cerrar el día, esta producción te recordará por qué la ciencia ficción inteligente siempre vale la pena.