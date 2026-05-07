Charlize Theron homenajea un clásico de Sylvester Stallone en la película de Netflix que arrasa en el mundo

Charlize Theron protagoniza 'Depredador dominante' , el nuevo éxito de Netflix que lidera la audiencia mundial tras su estreno reciente. La cinta arranca con una secuencia en la pared de Trollveggen, Noruega, donde Eric Bana interpreta a la pareja de la actriz y fallece tras un accidente técnico en la montaña.

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La secuencia inicial de la producción rinde tributo explícito a 'Máximo riesgo', la película de 1993 que consolidó a Sylvester Stallone como un referente del cine de montaña. En esta nueva versión, la tragedia ocurre durante un descenso marcado por las inclemencias climáticas y un fallo en el equipo que provoca la caída de Bana al vacío.

La filmación tuvo lugar en el muro del trol, una formación rocosa en Noruega que ostenta el título de la pared vertical más alta del continente europeo con 1.110 metros. Esta altitud extrema sirve como escenario para la muerte del personaje de Eric Bana, cuya desaparición actúa como el motor psicológico para el resto de la trama.

Sasha, interpretada por Charlize Theron , busca procesar esta pérdida mediante una expedición extrema en los parajes naturales de Australia . Lo que comienza como un viaje de superación personal se transforma en una cacería humana cuando un asesino la elige como su próxima presa en un juego implacable.

El reparto se completa con Taron Egerton, aunque Eric Bana sorprende por la brevedad de su aparición debido al homenaje a la obra clásica de los años noventa. Este inicio contundente busca llevar al espectador al límite, imitando la culpa que sintió el personaje de Stallone en la cinta original tras no poder salvar a una compañera.

El thriller combina la aventura en entornos naturales con el suspenso de un enfrentamiento directo entre la protagonista y su perseguidor. La crítica destaca la intensidad de la propuesta, que ha logrado desplazar a otras producciones internacionales en los listados de visualización de la plataforma en 89 países.

Taron Egerton y la lucha desesperada por la supervivencia en la naturaleza salvaje

La narrativa abandona rápidamente las cumbres noruegas para sumergirse en la humedad de los ríos y montañas australianas. La película explora los límites físicos de una mujer que busca paz interior enfrentándose a la naturaleza salvaje, solo para descubrir que el mayor peligro es un ser humano despiadado.

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix

Netflix continúa apostando por thrillers de supervivencia con rostros conocidos de Hollywood para asegurar su dominio en el mercado global. El guion vincula la superación del duelo con la resistencia física, justificando las habilidades de Sasha para evadir al depredador mediante su experiencia previa en escalada técnica.

La dirección técnica enfatiza el realismo en las escenas de acción, evitando los efectos especiales excesivos en favor de una estética más cruda. Esto refuerza el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa la película desde la caída inicial en el muro del trol hasta el enfrentamiento final en la selva. La película mantiene su posición como el contenido más visto de la plataforma a nivel mundial y prevé superar los 100 millones de horas de visualización en su primera semana.