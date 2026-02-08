Con 12 episodios en Netflix: la serie española que destronó a "La casa de papel" lidera el ranking mundial

El trono de la ficción española en la plataforma tiene nueva dueña. Tras el final de "La casa de papel", ninguna producción había logrado lo que "La chica de nieve" : liderar el ranking mundial con más de 50 millones de horas vistas. Si buscás un maratón que rompa con tus expectativas, este thriller oscuro de Netflix es la respuesta definitiva.

"La chica de nieve" no es solo otra adaptación de un best-seller ; es un fenómeno que ha logrado superar en visualizaciones a gigantes anglosajones como "Agencia Lockwood" y la segunda temporada de "Ginny y Georgia". Basada en la novela de Javier Castillo, la historia parte de una premisa desgarradora: la desaparición de la pequeña Amaya Martín durante la cabalgata de Reyes en Málaga en 2010.

Lo que comienza como una búsqueda desesperada de los padres y la policía, se transforma en una obsesión para Miren Rojo (Milena Smit), una periodista en prácticas que inicia una investigación paralela. La tensión se sostiene gracias a un misterioso video VHS enviado años después, donde se ve a la niña en una habitación, lo que reabre un caso que el mundo parecía haber olvidado.

Si sos fan de la novela original, la serie de Netflix te sorprenderá con giros que cambian por completo la experiencia . El error común es esperar una traslación literal. El cambio más drástico es la ambientación: mientras el libro transcurre en la Nueva York de 1998 durante el desfile de Acción de Gracias, la serie se traslada a la Málaga actual.

Este giro geográfico no es anecdótico. La ciudad se convierte en un personaje de claroscuros que refuerza el misterio. Además, se han modificado identidades clave:

Miren Triggs ahora es Miren Rojo, manteniendo su esencia pero con un nuevo apellido.

El inspector Benjamin Miller fue transformado en la inspectora Belén Millán, interpretada por Aixa Villagrán.

Los saltos temporales también cambiaron; la serie se mueve entre 2010, 2011 y 2019, ajustando la cronología al presente.

Un thriller diseñado para el maratón

La crítica especializada destaca que, aunque la serie utiliza elementos clásicos del género, logra ser "compulsivamente visible". La estructura de múltiples líneas temporales, aunque puede parecer compleja, alimenta el misterio de forma constante, obligando al espectador a buscar respuestas capítulo tras capítulo.

image

Un detalle práctico para el lector: la serie cuenta con una banda sonora envolvente compuesta por Julio de la Rosa, que subraya la "culpa eterna" y la "esperanza" que atraviesan los personajes. Esta atmósfera es fundamental para entender la fragilidad y fortaleza de Miren, un personaje que la propia Milena Smit describe como alguien con una herida profunda que afecta su propia cordura.

Consecuencia directa: la llegada de la segunda temporada

El éxito masivo de los primeros seis episodios garantizó la continuidad de la historia. Ya está disponible "La chica de nieve 2: El juego del alma", basada en la secuela de la novela. En esta nueva entrega, Miren investiga un colegio elitista tras recibir una fotografía de una joven amordazada.

Si decidís verla, la recomendación de los creadores es prestar atención a los matices: un segundo visionado revela detalles que en la primera pasada suelen pasar inadvertidos.