Con ocho episodios, Netflix lanza una serie que combina comedia y un robo a un banco

La producción sigue a cinco mujeres que, bajo situaciones límite, son empujadas a cometer un asalto. Sin embargo, todo empieza a salir mal.

La nueva serie de Netflix sobre mujeres que roban un banco.

“Leonas” es una producción francesa creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business. Ambos vuelven a trabajar juntos en una comedia dramática que mezcla humor, acción y drama social, con participaciones especiales de François Damiens y el propio Rosemberg.

El reparto está encabezado por Rebecca Marder, Zoé Marchal, Tya Deslaurieux, Naidra Ayadi y Pascale Arbillot, acompañadas por Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu.

De qué trata “Leonas”, la nueva serie disponible en Netflix Según la sinopsis oficial, la historia sigue a cinco mujeres atravesadas por situaciones límite que, empujadas por la urgencia y la falta de opciones, deciden asaltar un banco. El golpe les deja dinero, adrenalina y la ilusión de una salida, pero también las expone a un escenario mucho más peligroso del que habían imaginado.

Embed - Las Leonas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/02/2026 A partir de ese momento, quedan bajo la lupa de policías, políticos y mafias, mientras intentan mantener en secreto su verdadera identidad. Cada una carga con un conflicto personal distinto: problemas económicos, deudas, el temor a perder la custodia de sus hijos o la imposibilidad de llegar a fin de mes. Unidas por la necesidad, se organizan y entrenan, convencidas de que ese acto puede cambiarlo todo.

Lejos de idealizar el delito, la serie pone el foco en las consecuencias del asalto y en cómo la presión empieza a resquebrajar los vínculos entre las protagonistas. Con una combinación de comedia, suspenso y drama social, "Leonas" propone una mirada ácida sobre la desesperación, el concepto de sororidad y los límites que está dispuesta a cruzar una madre cuando no queda nada por perder.