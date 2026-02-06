6 de febrero de 2026 - 22:20

Con ocho episodios, Netflix lanza una serie que combina comedia y un robo a un banco

La producción sigue a cinco mujeres que, bajo situaciones límite, son empujadas a cometer un asalto. Sin embargo, todo empieza a salir mal.

La nueva serie de Netflix sobre mujeres que roban un banco.

La nueva serie de Netflix sobre mujeres que roban un banco.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Netflix presenta una nueva serie basada en un best seller.

Netflix adapta en formato serie un esperado thriller best seller mundial

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix con un estilo similar a Rápidos y furiosos

Seis capítulos e inspirada en "Rápido y furioso": la serie de Netflix sobre autos, carreras y dramas familiares

Por Redacción Espectáculos

“Leonas” es una producción francesa creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business. Ambos vuelven a trabajar juntos en una comedia dramática que mezcla humor, acción y drama social, con participaciones especiales de François Damiens y el propio Rosemberg.

El elenco de "Leonas", la nueva serie de Netflix.
El elenco de

El elenco de "Leonas", la nueva serie de Netflix.

El reparto está encabezado por Rebecca Marder, Zoé Marchal, Tya Deslaurieux, Naidra Ayadi y Pascale Arbillot, acompañadas por Sami Outalbali, Jérémie Laheurte y Steve Tientcheu.

De qué trata “Leonas”, la nueva serie disponible en Netflix

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a cinco mujeres atravesadas por situaciones límite que, empujadas por la urgencia y la falta de opciones, deciden asaltar un banco. El golpe les deja dinero, adrenalina y la ilusión de una salida, pero también las expone a un escenario mucho más peligroso del que habían imaginado.

Embed - Las Leonas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/02/2026

A partir de ese momento, quedan bajo la lupa de policías, políticos y mafias, mientras intentan mantener en secreto su verdadera identidad. Cada una carga con un conflicto personal distinto: problemas económicos, deudas, el temor a perder la custodia de sus hijos o la imposibilidad de llegar a fin de mes. Unidas por la necesidad, se organizan y entrenan, convencidas de que ese acto puede cambiarlo todo.

Lejos de idealizar el delito, la serie pone el foco en las consecuencias del asalto y en cómo la presión empieza a resquebrajar los vínculos entre las protagonistas. Con una combinación de comedia, suspenso y drama social, "Leonas" propone una mirada ácida sobre la desesperación, el concepto de sororidad y los límites que está dispuesta a cruzar una madre cuando no queda nada por perder.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La serie romántica de netflix que es furor en la plataforma. 

Con 40 capítulos: la serie de Netflix que combina médicos, romance y fantasmas del pasado

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Netflix sobre explotación infantil. 

En Netflix: llegó la nueva película de clasificación restringida sobre explotación infantil

Por Redacción Espectáculos
todas las peliculas de james bond ya estan en netflix: en que orden hay que verlas

Todas las películas de James Bond ya están en Netflix: en qué orden hay que verlas

Por Redacción
La nueva serie de Netflix, un K-drama que engancha desde el primer capítulo. 

Con 12 episodios: el K-drama de amor moderno que arrasa en Netflix y responde una pregunta trascendental

Por Redacción Espectáculos