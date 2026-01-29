Netflix presentó el tráiler de la nueva serie de 8 capítulos sobre un personaje de "La Casa de Papel"

La producción se titula “Berlín y la dama del armiño” y funciona como una nueva temporada de la precuela protagonizada por Pedro Alonso. Ambientada en Sevilla, la trama gira en torno a un robo que, en apariencia, apunta a una obra de Leonardo da Vinci, pero que esconde un plan mucho más retorcido.
El tráiler de la nueva serie de “La Casa de Papel”
El adelanto, de menos de dos minutos, deja en claro que Berlín vuelve a reunir a su banda para ejecutar un atraco que combina elegancia, soberbia y manipulación. Esta vez, el objetivo es el cuadro de “La dama del armiño”, pero el verdadero plan consiste en desfalcar al Duque de Málaga y a su esposa.
Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix
“Nos vas a llevar a todos a ese plan arriesgado por soberbia”, le reprocha el personaje interpretado por Tristán Ulloa. Sin embargo, Andrés de Fonollosa nunca se caracterizó por la prudencia: su ambición y su sed de revancha vuelven a imponerse, incluso cuando todo parece estar al borde del colapso.
Además de Pedro Alonso, el reparto principal incluye a Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) y Joel Sánchez (Bruce). A ellos se suman José Luis García-Pérez y Marta Nieto, quienes encarnan al Duque y la Duquesa de Málaga, piezas centrales del nuevo conflicto.
Más acción, más humor y un nuevo personaje explosivo
Una de las grandes novedades de esta temporada es la incorporación de Inma Cuesta, quien interpreta a Candela, una mujer que irrumpe en la vida de Berlín “como un terremoto”. Según adelantó la actriz, su personaje es “puro fuego” y será clave para desestabilizar el delicado equilibrio del grupo.
Cuándo se estrena
La serie “Berlín y la dama del armiño” llegará a Netflix el 15 de mayo.