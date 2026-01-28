MrBeast ironizó sobre lo que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar el Taipei 101: "Le hubiese dado más"

El creador de contenido, famoso por sus retos multimillonarios, apuntó por la pobre cifra que le dio en dólares al deportista.

MrBeast apuntó contra Netflix por el pago que le hizo a Alex Honnold.

La impactanteescalada sin cuerdas de uno de los edificios más altos del mundo generó un debate inesperado: ¿cuánto vale realmente un desafío extremo en la era del streaming? La cifra que Netflix le pagó a Alex Honnold por trepar el Taipei 101 no solo sorprendió al públicoy a MrBeast que cuestionó el negocio del entretenimiento digital.

El reconocido youtuber, famoso por producir contenidos de alto riesgo con presupuestos millonarios, aseguró públicamente que habría superado ampliamente el monto que recibió el escalador si el evento se hubiera emitido en su canal de YouTube. A través de X, ex Twitter, MrBeast fue tajante y afirmó que “le habría pagado mucho más”.

Embed - 30 Celebrities Fight For $1,000,000! Cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold La polémica se desató cuando trascendió que Netflix destinó alrededor de USD 500 mil a Honnold por escalar sin protección los 508 metros del icónico rascacielos de Taipéi. Lejos de ser celebrada de forma unánime, la cifra fue considerada baja tanto por seguidores como por el propio deportista, especialmente al compararla con los contratos multimillonarios de atletas de disciplinas mucho menos riesgosas.

Alex Honnold Alex Honnold gentileza Honnold, conocido mundialmente por el documental Free Solo, admitió en entrevistas que el pago resultó menor a lo esperado. Incluso señaló que, si se tratara únicamente del desafío deportivo y no de un espectáculo global, habría realizado la escalada sin cobrar. Según explicó, el dinero no estaba ligado al acto de trepar el edificio, sino a su participación dentro de un show transmitido a millones de personas.

Embed - Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix El evento batió récords de audiencia y permitió que Honnold estableciera una nueva marca en escalada urbana en solitario. Para reducir riesgos, la plataforma implementó un retraso de 10 segundos en la emisión y dejó en claro que la señal se interrumpiría de inmediato ante cualquier incidente grave.

Usuarios compararon los USD 500 mil con acuerdos de hasta USD 170 millones que reciben deportistas de ligas tradicionales.