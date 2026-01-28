MrBeast ironizó sobre lo que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar el Taipei 101: "Le hubiese dado más"

El reconocido youtuber, famoso por producir contenidos de alto riesgo con presupuestos millonarios, aseguró públicamente que habría superado ampliamente el monto que recibió el escalador si el evento se hubiera emitido en su canal de YouTube. A través de X, ex Twitter, MrBeast fue tajante y afirmó que “le habría pagado mucho más”.
Cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold
La polémica se desató cuando trascendió que Netflix destinó alrededor de USD 500 mil a Honnold por escalar sin protección los 508 metros del icónico rascacielos de Taipéi. Lejos de ser celebrada de forma unánime, la cifra fue considerada baja tanto por seguidores como por el propio deportista, especialmente al compararla con los contratos multimillonarios de atletas de disciplinas mucho menos riesgosas.
Honnold, conocido mundialmente por el documental Free Solo, admitió en entrevistas que el pago resultó menor a lo esperado. Incluso señaló que, si se tratara únicamente del desafío deportivo y no de un espectáculo global, habría realizado la escalada sin cobrar. Según explicó, el dinero no estaba ligado al acto de trepar el edificio, sino a su participación dentro de un show transmitido a millones de personas.
El evento batió récords de audiencia y permitió que Honnold estableciera una nueva marca en escalada urbana en solitario. Para reducir riesgos, la plataforma implementó un retraso de 10 segundos en la emisión y dejó en claro que la señal se interrumpiría de inmediato ante cualquier incidente grave.
Usuarios compararon los USD 500 mil con acuerdos de hasta USD 170 millones que reciben deportistas de ligas tradicionales.