28 de enero de 2026 - 12:50

MrBeast ironizó sobre lo que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar el Taipei 101: "Le hubiese dado más"

El creador de contenido, famoso por sus retos multimillonarios, apuntó por la pobre cifra que le dio en dólares al deportista.

MrBeast apuntó contra Netflix por el pago que le hizo a Alex Honnold.

MrBeast apuntó contra Netflix por el pago que le hizo a Alex Honnold.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Descubrí cuales son los títulos más vistos en Netflix.

Netflix hoy en Estados Unidos: el ranking de las películas más vistas para no perder tiempo eligiendo

Por Redacción Espectáculos
Los mejores estrenos de febrero en plataformas de streaming.

Los estrenos de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video que llegan en febrero y te dejarán sorprendido

Por Redacción Espectáculos

El reconocido youtuber, famoso por producir contenidos de alto riesgo con presupuestos millonarios, aseguró públicamente que habría superado ampliamente el monto que recibió el escalador si el evento se hubiera emitido en su canal de YouTube. A través de X, ex Twitter, MrBeast fue tajante y afirmó que “le habría pagado mucho más”.

Embed - 30 Celebrities Fight For $1,000,000!

Cuánto le pagó Netflix a Alex Honnold

La polémica se desató cuando trascendió que Netflix destinó alrededor de USD 500 mil a Honnold por escalar sin protección los 508 metros del icónico rascacielos de Taipéi. Lejos de ser celebrada de forma unánime, la cifra fue considerada baja tanto por seguidores como por el propio deportista, especialmente al compararla con los contratos multimillonarios de atletas de disciplinas mucho menos riesgosas.

Alex Honnold
Alex Honnold

Alex Honnold

Honnold, conocido mundialmente por el documental Free Solo, admitió en entrevistas que el pago resultó menor a lo esperado. Incluso señaló que, si se tratara únicamente del desafío deportivo y no de un espectáculo global, habría realizado la escalada sin cobrar. Según explicó, el dinero no estaba ligado al acto de trepar el edificio, sino a su participación dentro de un show transmitido a millones de personas.

Embed - Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix

El evento batió récords de audiencia y permitió que Honnold estableciera una nueva marca en escalada urbana en solitario. Para reducir riesgos, la plataforma implementó un retraso de 10 segundos en la emisión y dejó en claro que la señal se interrumpiría de inmediato ante cualquier incidente grave.

Usuarios compararon los USD 500 mil con acuerdos de hasta USD 170 millones que reciben deportistas de ligas tradicionales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva serie romántica juvenil de Netflix. 

Con 8 capítulos en Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que es furor

Por Redacción Espectáculos
Alex Honnold realizó la escalada al Taipei 101 y el evento generó gran repercusión y escaladores argentinos dieron su opinión. 

Alex Honnold realizó la escalada del Taipei 101 sin protección y fue criticado por escaladores argentinos

Por Redacción Sociedad
La nueva serie india de Netflix que lidera el ranking de vistas.

Tiene 7 episodios en Netflix: la serie de la India que expone el lado oculto de los aeropuertos

Por Redacción Espectáculos
La nueva, y real, película que es furor en Netflix.

Dura casi dos horas en Netflix: la imperdible película sobre un pintor mafioso que está basada en un caso real

Por Redacción Espectáculos