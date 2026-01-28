Netflix hoy en Estados Unidos: el ranking de las películas más vistas para no perder tiempo eligiendo

Seleccionar una película en el inmenso catálogo de Netflix suele transformarse en una pérdida de tiempo innecesaria durante los momentos de ocio. El ranking de lo más visto este domingo 25 de enero en Estados Unidos ofrece una solución directa para quienes buscan calidad inmediata. Conocé las historias que están atrapando a la audiencia hoy.

Las plataformas de streaming brindan una oferta inagotable de contenido audiovisual para disfrutar. Sin embargo, la dificultad para elegir qué ver suele consumir gran parte del tiempo libre de los usuarios. Para evitar este inconveniente, los datos de consumo del público estadounidense revelan cuáles son las producciones que lideran las preferencias en este momento.

El suspenso y la acción dominan los primeros puestos, demostrando que las tramas de tensión son las preferidas para cerrar el mes. Entre los títulos destacados aparecen desde thrillers policiales hasta documentales profundos basados en testimonios reales.

La película que encabeza el ranking es " El botín " (The Rip), una historia cargada de tensión ambientada en Miami. La trama se dispara con el hallazgo de varios millones de dólares en efectivo en un escondite que había sido abandonado. Este evento socava por completo la confianza de un grupo de policías, colocando a cada persona bajo una sospecha constante.

Inmediatamente después, en el segundo puesto , se ubica una propuesta de corte documental que ha impactado a los suscriptores: " Secuestros: Elizabeth Smart ". Esta producción narra el conmovedor secuestro de Smart, quien a los 14 años fue sacada de su hogar en Utah. Lo que vuelve distinta a esta obra es el uso de material inédito y las propias declaraciones de la protagonista para relatar los hechos.

El fenómeno James Bond: misiones que no pasan de moda

El agente secreto más famoso del cine tiene una presencia doble y contundente en el listado de lo más visto. "Sin tiempo para morir" se consolida en la tercera posición del ranking. En esta entrega, James Bond intenta disfrutar de unas vacaciones en Jamaica, pero su paz se ve interrumpida por Felix Leiter, su amigo de la CIA. La misión consiste en rescatar a un destacado científico que ha sido capturado.

image

Por otro lado, la película "Spectre" también se mantiene entre las favoritas, ocupando el sexto lugar. Aquí, un enigmático mensaje del pasado lanza a Bond a una misión encubierta que lo lleva por:

La Ciudad de México y Roma, donde conoce a Lucía Sciarra, viuda de un criminal.

Un encuentro clandestino donde revela la existencia de la organización SPECTRE.

Una alianza secreta con Moneypenny y Q para localizar a Madeleine Swann.

Mientras Bond opera en las sombras, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional pone en duda la relevancia del MI6, bajo la dirección de M.

image

K-pop y peligros sobrenaturales para cerrar el ranking

La variedad del catálogo se completa con propuestas que mezclan la música y la fantasía. En el séptimo puesto aparecen "Las guerreras k-pop" (KPop Demon Hunters). Esta historia presenta a las superestrellas Rumi, Mira y Zoey, quienes deben alternar sus presentaciones en grandes recintos con una tarea mucho más peligrosa.

image

Estas artistas emplean habilidades especiales para resguardar a sus seguidores de amenazas sobrenaturales. Es una opción que rompe con el tono tradicional de acción policial para ofrecer un giro distinto a los usuarios.

De esta manera, el ranking de enero asegura opciones para todos los gustos, permitiendo que el espectador elija su película favorita sin demoras.