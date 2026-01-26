El sillón pasó de moda: el mueble que será tendencia en los livings en 2026

El reinado del sillón compartido como centro del hogar está llegando a su fin. Para el año 2026 , la moda dominante en interiorismo será el mobiliario modular e individual , una respuesta directa a livings modernos cada vez más pequeños y a rutinas familiares marcadas por el uso personal de dispositivos .

El sillón grande y pesado que fue el rey del living durante décadas empieza a despedirse de las casas argentinas . Esta transformación no es solo estética, sino que responde a una necesidad de flexibilidad en espacios donde el metro cuadrado es oro . Los diseñadores están reemplazando el clásico sillón de tres cuerpos por pufs y módulos sueltos que permiten reorganizar el ambiente en segundos .

La vida moderna , influenciada por la tecnología , ha hecho que las actividades en el hogar sean cada vez más individuales . Hoy, cada integrante de la familia busca su propio rincón para leer, mirar series o teletrabajar, algo que el sillón tradicional de estructura rígida no siempre facilita.

La tendencia que pisa fuerte para 2026 es el uso de asientos bajos y flexibles que se amoldan al cuerpo. Entre estas opciones destacan los puffs gigantes , los sillones “materos” y los asientos convertibles . Estos muebles ofrecen una estética mucho más liviana y minimalista , ideal para quienes buscan livings luminosos y menos recargados visualmente.

Un antecedente clave de este cambio es la tendencia italiana del “Sacco” o Bean Bag , diseñada originalmente a fines de los años 60 . Este asiento, que se adapta al cuerpo sin estructuras fijas, ha vuelto a ganar protagonismo por su capacidad de ofrecer un apoyo más natural y una mayor sensación de descanso . Al ser livianos , estos muebles facilitan la limpieza y la reconfiguración del espacio según el plan del día.

image

Consecuencias para la familia y la salud del hogar

Este giro hacia lo individual tiene consecuencias directas en la dinámica de convivencia hoy. Una de las principales desventajas es que se pierde el “punto de encuentro” familiar que generaba el sillón compartido. Además, equipar un salón con múltiples módulos individuales puede resultar en un costo mayor que la compra de un solo sillón tradicional.

Sin embargo, el beneficio en salud y ergonomía es un factor determinante en esta evolución. La mala postura al sentarse frente a pantallas es un problema de salud pública que afecta al 70,5% de las comunidades universitarias y laborales. El nuevo mobiliario modular busca priorizar la comodidad personalizada y la adaptabilidad a la morfología de cada usuario para evitar dolores lumbares y cervicales.

image

Para quienes decidan sumarse a esta “nueva onda” del living, los expertos recomiendan medir bien el espacio antes de renovar para no sobrecargar el ambiente con piezas sueltas. La clave para el 2026 será armonizar colores y texturas profundas, como los tonos tierra y verdes musgo, para mantener la unidad visual sin perder la libertad del movimiento. De esta manera, el living deja de ser un lugar estático para convertirse en un santuario flexible y personal.