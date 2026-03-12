12 de marzo de 2026 - 11:20

En las casas a la moda, las paredes ya no se pintan: la nueva tendencia es una vuelta al pasado

El papel tapiz vuelve a las casas modernas con materiales innovadores y diseños actuales que reemplazan la pintura tradicional.

En las casas a la moda, las paredes ya no se pintan la nueva tendencia es una vuelta al pasado (1)
Por Andrés Aguilera

Las paredes pintadas en tonos neutros ya no dominan el interiorismo contemporáneo. Arquitectos y diseñadores recuperan el papel tapiz por su impacto visual y practicidad. Dentro de las tendencias actuales de decoración y estilo del hogar se consolida esta elección. Por qué vuelve en las casas, qué materiales se usan y cómo aplicarlo correctamente hoy.

Leé además

La generación de los 60 y 70 desarrolló estas 3 habilidades mentales, según la psicología.

Según la psicología, las personas que crecieron en los años 60 y 70 desarrollaron una fortaleza mental única

Por Cristian Reta
si tenes vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenes un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Si tenés vasos desparejos que fueron quedando en casa, tenés un tesoro: 3 ideas simples para reutilizarlos

Por Ignacio Alvarado

Materiales modernos y evolución del papel tapiz

El papel tapiz actual difiere del tradicional por sus materiales tecnológicos avanzados.

Las versiones vinílicas y de tela no tejida ofrecen mayor durabilidad y resistencia.

En las casas a la moda, las paredes ya no se pintan la nueva tendencia es una vuelta al pasado (2)

También permiten limpieza sencilla sin deteriorar la superficie decorativa. Algunas opciones incluyen fibras de vidrio con alta estabilidad estructural.

Especialistas en interiorismo destacan su instalación rápida y desmontaje sin daños.

Diseños contemporáneos y estética actual

Las tendencias actuales priorizan patrones geométricos tridimensionales y texturas naturales.

También se imponen efectos que imitan madera, lino o piedra. Los motivos florales reaparecen con formatos grandes y estética moderna.

En las casas a la moda, las paredes ya no se pintan la nueva tendencia es una vuelta al pasado (3)

Diseñadores recomiendan usarlo en una sola pared para evitar saturación visual. Esta estrategia genera profundidad sin sobrecargar el ambiente.

Dónde usarlo según cada ambiente

  • En livings se utiliza detrás del sofá para crear un foco visual equilibrado.
  • En dormitorios funciona mejor detrás del respaldo para reforzar la sensación de confort.
  • En baños y cocinas se aconsejan versiones resistentes a humedad constante.

Colocarlo lejos del calor directo prolonga la vida útil del material. La elección depende de luz natural, tamaño del espacio y estilo general.

En las casas a la moda, las paredes ya no se pintan la nueva tendencia es una vuelta al pasado (4)

Costos, instalación y ventajas prácticas

El costo varía según material, diseño y complejidad de instalación. Aunque requiere inversión inicial, reduce repintados frecuentes en el tiempo.

También permite renovar ambientes sin realizar obras estructurales complejas. Con asesoramiento profesional, mejora estética y valor inmobiliario.

El regreso del papel tapiz combina funcionalidad moderna con inspiración clásica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos fideos son saludables y se hacen en muy poco tiempo.

Fideos caseros con solo tres ingredientes: una receta sin harina y muy saludable

los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenes un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

Los calendarios viejos que guardaste no los tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlos

que significa que una persona cuelgue los jeans en el placard, segun expertos en psicologia

Qué significa que una persona cuelgue los jeans en el placard, según expertos en psicología

¿decir que andes bien es un error? la rae aclaro la forma correcta de despedirse

¿Decir "que andes bien" es un error? La RAE aclaró la forma correcta de despedirse