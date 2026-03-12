12 de marzo de 2026 - 14:16

Las personas que crecieron en los 70 recuerdan estas 5 reglas de la casa que hoy casi nadie sigue

Quienes vivieron su infancia en esa década recuerdan costumbres del hogar que marcaban la vida diaria y que hoy muchas generaciones casi no practican.

Generaciones
Por Ignacio Alvarado

Con el paso del tiempo, muchos de esos comportamientos fueron cambiando. Sin embargo, para muchos adultos mayores, estas costumbres todavía representan una forma de entender la convivencia familiar.

1. Comer todos juntos en la mesa

En muchas casas de los años 70 era una regla clara: las comidas se hacían en familia y todos debían sentarse a la mesa.

Además de compartir el momento, esta costumbre ayudaba a mantener rutinas y hábitos que incluso podían influir positivamente en la salud, como comer más despacio o prestar atención a la alimentación.

2. No levantarse de la mesa sin pedir permiso

Otra norma habitual era pedir permiso antes de levantarse de la mesa. Esta regla buscaba enseñar respeto y convivencia dentro del hogar.

Para muchas generaciones actuales puede parecer exagerado, pero en ese momento formaba parte de la educación cotidiana.

image

3. Mantener horarios estrictos

En muchas casas existían horarios claros para comer, estudiar, mirar televisión y dormir. Esta organización ayudaba a estructurar la vida familiar.

Los adultos mayores recuerdan que estas rutinas también contribuían a mantener cierto orden que, según algunos especialistas, puede ser beneficioso para la salud y el descanso.

4. Pedir permiso para usar el teléfono

En la década del 70 el teléfono fijo era un objeto importante dentro del hogar, y su uso solía estar regulado.

Muchos niños y adolescentes debían pedir permiso antes de realizar una llamada, especialmente si se trataba de comunicaciones largas.

5. Ayudar con las tareas de la casa

Otra regla común era colaborar con pequeñas tareas del hogar, como poner la mesa, lavar platos o ordenar habitaciones.

Para muchas generaciones actuales estas tareas siguen existiendo, aunque no siempre con el mismo nivel de obligatoriedad que recuerdan los adultos mayores.

image

Aunque las dinámicas familiares cambiaron con el tiempo, estas reglas muestran cómo era la vida cotidiana en muchas casas de los años 70. Para quienes crecieron en esa época, forman parte de recuerdos que reflejan otra forma de convivir en familia.

